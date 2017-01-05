不愛喝水反覆結石 裝輸尿管導管也結晶
2017-01-05
記者張議晨／台北報導
46歲陳先生，因工作常流汗，水又喝得少，輸尿管及腎臟結石反覆發生，平均每年至少出現2次。半年前症狀加劇且有血尿而就醫，發現左腎及輸尿管有多顆結石造成輸尿管阻塞，置入導管後，雖解決阻塞問題，但不到3個月導管周圍出現鈣化結晶體，經手術後才順利取出。醫師表示，成人排尿量每日應有1500cc，易出現結石者要多喝水，才能減少結石復發機率。
書田診所泌尿科醫師周固指出，通常結石超過0.5公分，會以體外震波方式治療，若超過這大小，則會置入「雙J管（輸尿管導管）」解決阻塞問題。
周固表示，陳先生屬易結石體質，就醫檢查後，發現在左腎有多顆結石，最大約1.4公分，而輸尿管也有一個1.9公分結石，雖經體外震波碎石及置入雙J管解決阻塞，但因腰痛持續且發燒而提早回診，發現輸尿管又出現多顆結石，且置入不到3個月的雙J管周圍出現鈣化結晶體，經碎石手術並更換導管才痊癒。
雙J管主要是排除輸尿管阻塞，維持輸尿管暢通，周固說明，雙J管放置時間需視病情而定，從幾天到數個月不等，但通常不超過3個月，且須定期回診追蹤，平時也要留意腰痛、發燒等症狀，如出現不適就要提早回診。
他指出，「若放置過久，雙J管恐會變質、斷裂，甚至需要手術才能取出！」
另外，有結石體質者，較易發生鈣化結晶體附著雙J管表面，或是形成結石。周固進一步表示，台灣為結石流行區，建議每日飲水至少需3000cc，而有尿酸者，日常飲食盡量少吃含草酸的食物，避免反覆發生結石。
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