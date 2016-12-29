癌細胞基因檢測 突變轉移有藥醫
2016-12-29
文／陳達人
癌症轉移或產生抗藥性是臨床治療最常見的困境。以乳癌來說，約有近3成的病患會發生轉移，而復發的癌症基因突變是最複雜的。病人受苦，醫師也要跟時間賽跑，而癌細胞基因檢測提供醫病雙方找藥的新方向。
一名30多歲的孕婦明知乳房有腫瘤，但為了保全胎兒，一直拖到24週才就醫，就診時，一側乳房腫瘤已達直徑18公分，跟頭一樣大。於是我們先幫她進行不傷害胎兒的化療，維持到30週胎兒健康出生。
但化療效果很差，除了剛打的時候腫瘤稍微縮小，但兩週後又回到原來大小，還不斷變大，最後腫瘤破裂，患者失血，血紅素只剩6，接受切除，無奈術後不到半年，癌細胞又往另一側蔓延。
改用標靶藥物治療，前後用了4種，甚至已經用到第3線藥物，仍沒效。透過廣泛型基因檢測，確定左右兩側是同一種癌細胞，並且找到了除了原先基因變異，還有其他突變路徑問題。以這個基因突變找到前列腺癌藥物來治療她的乳癌，進行「仿單」（說明書）核准適應症外的治療（off-label use）。
藉由基因檢測就連後續可用藥物也準備好了，正確用藥後，兩個療程就見效，生活有了品質。如今兒子快兩歲了，她抱著孩子來感謝我們為她爭取陪伴孩子長大的時間。
其實大部分乳癌病患控制得好，可以達到十幾年病情穩定，但是如果發生復發轉移了，病情通常複雜棘手。透過使用癌症基因檢測，可以知道更多癌細胞基因突變相關的訊息，協助治療。
（作者為彰化基督教醫院乳房腫瘤中心主任）
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