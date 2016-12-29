別以為只是「少根筋」 他可能罹患成人「注意力不足過動症」…
2016-12-29 10:25
〔記者吳俊鋒／台南報導〕一般都誤認「注意力不足過動症」（ADHD）只是兒童疾病，其實成人患者也很多；忘東西、沒耐性、常插話，做事丟三落四的，被以為直白或少根筋，但已嚴重影響生活與工作，奇美醫學中心呼籲民眾切莫輕忽，應儘速尋求專業治療。
奇美精神科主治醫師黃隆正表示，成人ADHD在台灣的相關研究仍很稀少，容易被輕忽的原因，主要是常被誤以為長大後就會改善，或者過去未被診斷出來，其實問題一直在，對患者造成的困擾更多。
黃隆正說，成人ADHD會出現注意力無法集中、衝動控制不佳、面對問題沒耐心且提前放棄，對談時常插話、離題，容易忘記被交付的事情等，在生活、工作上，都有嚴重的干擾。
黃隆正是國內成人ADHD性別比率研究的先驅，他依照台灣健保資料庫進行分析，發現20歲以下的兒童青少年，男比女多了約3倍，但長大後，情況卻逆轉。
黃隆正指出，ADHD診斷標準的建立，以男生實證資料為主的適切性，還有女孩子容易產生情緒困擾，重要的症狀反而被忽略。
另外，也有研究發現，女生的ADHD以注意力不足為主，並非是干擾性的衝動，程度很嚴重才會被轉介治療。
奇美在2012年就在國內率先開辦成人ADHD特別門診，至今累計約300名個案，黃隆正強調，只要對症下藥，都有改善。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 退輔會8 家天然氣股權 轉讓國民黨
- Valentino春夏 龐克文藝復興
- 《一例一休上路》屏客下月暫不調班次 票價再協商
- 豬哥亮幽默大釣哥 開心化療沒掉毛
- 派出所變靈堂？竟然是為了感謝警察這件事...
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- MLB》愛上有夫之婦 前中職洋投遭槍殺
- 抓寶摔傷不知在哪 救護員Google神救援
- 蔡政府只追黨產不拚經濟？ 他拿資料打臉
- 人妻逛街慘遭斬首 只因老公沒陪在身邊...
- 傳張志軍年後異動 陸委會：沒有評論
- 柯怨亞洲‧矽谷漏台北 國發會澄清
- 三星合併案涉弊 韓國民年金總監被捕
- 立委提案增村里長撫卹金 內政部長這樣說...
- 3腳「小黑」溫柔 療癒東光國中生
- 陽岱鋼加盟不到10天 球員卡出爐
- 公告土地現值 新港大漲、布袋反降
- 竊美商業機密 中國三駭客賺破億
- 涉強盜躲姪女租屋處 「爸爸」露餡
- 安溪國小生命教育 千雙鞋送非洲
- 元大寶華︰明年怠速式復甦
- 《觀察筆記》菜園的春天
- 鼓勵都更 危險老屋再放寬
- NBA》林書豪未隨隊出征 今打公牛不上場
- NBA》灰熊總管受訪 稱球隊仍獲益於2008年交易
- 美股收黑 道瓊攻2萬點大關又無功而返
- 草屯年貨大街 營業結束時間提前
- 坐在梨樹下 三灣國小書香森林啟用
- 法老婦不堪長年家暴殺夫 獲總統特赦出獄
- 業成今年EPS估逾7元
- 總舖師號召助學 認捐年菜做公益
- 偕歐巴馬訪珍珠港 安倍︰絕不能再有戰爭
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Foreign ministry supports name change
- 中正路藝術造街 重現「末廣町」盛景
- NBA》湖人禁區告急 耶誕節前邀蒙提尤納斯試訓
- 自由廣場》廢掉國民旅遊卡吧！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：別以為只是「少根筋」 他可能罹患成人「注意力不足過動症」…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分