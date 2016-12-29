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別以為只是「少根筋」 他可能罹患成人「注意力不足過動症」…

2016-12-29  10:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕一般都誤認「注意力不足過動症」（ADHD）只是兒童疾病，其實成人患者也很多；忘東西、沒耐性、常插話，做事丟三落四的，被以為直白或少根筋，但已嚴重影響生活與工作，奇美醫學中心呼籲民眾切莫輕忽，應儘速尋求專業治療。

奇美精神科主治醫師黃隆正表示，成人ADHD在台灣的相關研究仍很稀少，容易被輕忽的原因，主要是常被誤以為長大後就會改善，或者過去未被診斷出來，其實問題一直在，對患者造成的困擾更多。

黃隆正說，成人ADHD會出現注意力無法集中、衝動控制不佳、面對問題沒耐心且提前放棄，對談時常插話、離題，容易忘記被交付的事情等，在生活、工作上，都有嚴重的干擾。

黃隆正是國內成人ADHD性別比率研究的先驅，他依照台灣健保資料庫進行分析，發現20歲以下的兒童青少年，男比女多了約3倍，但長大後，情況卻逆轉。

黃隆正指出，ADHD診斷標準的建立，以男生實證資料為主的適切性，還有女孩子容易產生情緒困擾，重要的症狀反而被忽略。

另外，也有研究發現，女生的ADHD以注意力不足為主，並非是干擾性的衝動，程度很嚴重才會被轉介治療。

奇美在2012年就在國內率先開辦成人ADHD特別門診，至今累計約300名個案，黃隆正強調，只要對症下藥，都有改善。

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  • 奇美精神科主治醫師黃隆正呼籲民眾，不要輕忽成人ADHD。（記者吳俊鋒攝）

    奇美精神科主治醫師黃隆正呼籲民眾，不要輕忽成人ADHD。（記者吳俊鋒攝）

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相關關鍵字： ADHD 健康醫療 注意力不足過動症 過動症
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