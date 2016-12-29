全台百萬舉弱男 想要性福先減肥
2016-12-29
記者林惠琴／台北報導
男性床上表現「軟趴趴」，可能是肥胖惹禍，只要成功瘦身，就有機會告別「舉弱男」！
40歲房仲業主管小吳，因為業績壓力大、飲食不正常，加上應酬喝酒，體型開始橫向發展，床上功夫也愈來愈差，夫妻關係每況愈下，進一步就醫發現，「硬」不起來的原因竟然是肥胖、高血脂作祟，經過半年飲食與作息調整，成功減肥，搭配治療，總算重振雄風。
林口長庚醫院泌尿科主治醫師黃世聰表示，門診經常有30多歲、正值壯年的男性，因為勃起功能障礙前來求診，通常主訴都是工作與生活壓力大造成不舉，希望開立壯陽藥，但近半數卻不知道其實是因為缺少運動、飲食沒有節制，造成肥胖，引發高血壓、高血糖、高血脂等「三高」問題或其他心血管疾病，進而造成勃起功能障礙。
黃世聰解釋，肥胖容易引發代謝症候群或其他「共病」，其中，像是「三高」就是勃起功能障礙的影響因子，患者會因為血管硬化，陰莖血流速度相對不足，導致陰莖的充血功能較差，加上陰莖血管內皮細胞功能異常，減少一氧化氮的釋放，進而降低對性刺激的血管擴張充血反應度。
黃世聰指出，保守估計，全台有勃起功能障礙困擾的成年男性超過百萬人，依照自己的臨床經驗，約5、6成均是肥胖引起的「三高」或心血管疾病所造成，只要成功調整體態，勃起的容易度、持久度，以及整體「性」的滿意度，均可以獲得改善。
黃世聰強調，身體質量指數（BMI）大於27就是肥胖，不要超過，但若有生活作息不正常，又抽菸、不愛運動，恐怕仍是改善有限，建議也要一併調整。
黃世聰也提醒，勃起功能障礙是不少男性的困擾，有些人會希望透過服用壯陽藥改善，但應該先經醫師專業診斷與處方後再服藥，尤其不能跟治療冠心症的硝酸鹽類藥物同時服用，避免造成血壓過低的副作用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 排水溝只做2∕3 斗南公所辯沒住戶
- 火牛德州內戰 怒火燒到休息室
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Japan association name-change lauded
- 【南市教育產業工會暨教師會公布】2016南市教育代表字 「亂」
- 退輔會8 家天然氣股權 轉讓國民黨
- 總舖師號召助學 認捐年菜做公益
- 李X基當庭嗆殺 害么女在校遭排斥
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 姊妹校訪永平 體驗原民文化
- 日本秋田竿燈 明年燈會亮相
- 釐清所有權、祭出建築法 終結沉痾
- 鐵路高架化 大林鎮代爭取延伸
- 豬哥亮幽默大釣哥 開心化療沒掉毛
- 跨年夜不落垃圾 千餘學子宣導
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT chairwoman apologizes over party infighting
- 坐在梨樹下 三灣國小書香森林啟用
- 樹琴CP驚爆過夜情 13小時做些什麼
- 北市1-11月交通罰鍰26億 創近5年新高
- 跨年 週末台北哪裡趣？
- 台東美景入鏡 看連續劇抽大獎
- 新租屋定型化契約 元旦上路 阻房客入籍 罰30萬
- 林美秀不搞笑都好笑 陳玉勳讚是謬思女神
- 「人氣王」最怕誰? 點名「紅白狀元郎」
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 女員工欠錢 老闆逼賣淫
- 尖石》秀巒山崩堵溪流 竹60線封路
- 六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年
- 軍糧獨厚特定業者 立委促查弊
- 陽岱鋼加盟不到10天 球員卡出爐
- 合約先擺一旁 王勝偉想「爆發」
- 成大辦越南語認證制 獲國際承認
- (火旁)龍文化傳承 聯大組龍隊
- 水獺寶寶 自己秤體重
- 尋旅屏東社區遊 作家帶路訪部落
- 鴻海夏普金援康達智 大立光一哥地位不保
- 釣客沒穿救生衣 最重可罰90萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全台百萬舉弱男 想要性福先減肥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分