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全台百萬舉弱男 想要性福先減肥

2016-12-29

記者林惠琴／台北報導

男性床上表現「軟趴趴」，可能是肥胖惹禍，只要成功瘦身，就有機會告別「舉弱男」！

40歲房仲業主管小吳，因為業績壓力大、飲食不正常，加上應酬喝酒，體型開始橫向發展，床上功夫也愈來愈差，夫妻關係每況愈下，進一步就醫發現，「硬」不起來的原因竟然是肥胖、高血脂作祟，經過半年飲食與作息調整，成功減肥，搭配治療，總算重振雄風。

林口長庚醫院泌尿科主治醫師黃世聰表示，門診經常有30多歲、正值壯年的男性，因為勃起功能障礙前來求診，通常主訴都是工作與生活壓力大造成不舉，希望開立壯陽藥，但近半數卻不知道其實是因為缺少運動、飲食沒有節制，造成肥胖，引發高血壓、高血糖、高血脂等「三高」問題或其他心血管疾病，進而造成勃起功能障礙。

黃世聰解釋，肥胖容易引發代謝症候群或其他「共病」，其中，像是「三高」就是勃起功能障礙的影響因子，患者會因為血管硬化，陰莖血流速度相對不足，導致陰莖的充血功能較差，加上陰莖血管內皮細胞功能異常，減少一氧化氮的釋放，進而降低對性刺激的血管擴張充血反應度。

黃世聰指出，保守估計，全台有勃起功能障礙困擾的成年男性超過百萬人，依照自己的臨床經驗，約5、6成均是肥胖引起的「三高」或心血管疾病所造成，只要成功調整體態，勃起的容易度、持久度，以及整體「性」的滿意度，均可以獲得改善。

黃世聰強調，身體質量指數（BMI）大於27就是肥胖，不要超過，但若有生活作息不正常，又抽菸、不愛運動，恐怕仍是改善有限，建議也要一併調整。

黃世聰也提醒，勃起功能障礙是不少男性的困擾，有些人會希望透過服用壯陽藥改善，但應該先經醫師專業診斷與處方後再服藥，尤其不能跟治療冠心症的硝酸鹽類藥物同時服用，避免造成血壓過低的副作用。

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  • ▲黃世聰醫師建議勃起功能障礙患者應改善「三高」疾病找回雄風 。（醫師提供）

    ▲黃世聰醫師建議勃起功能障礙患者應改善「三高」疾病找回雄風 。（醫師提供）

  • ▲男性腰圍若大於90公分就要小心有「代謝症候群」及「不舉」等問題。 （資料照，國健署提供）

    ▲男性腰圍若大於90公分就要小心有「代謝症候群」及「不舉」等問題。 （資料照，國健署提供）

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