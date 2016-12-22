運動後吃容易胖？醫師：30分鐘內進食減脂增肌
2016-12-22 23:24
〔即時新聞／綜合報導〕減脂增肌是運動減肥的重要目標，但到底運動前後怎麼吃才能達到效果呢？醫師指出，想要減脂增肌，最好在運動後30分鐘內攝取適當飲食、避免高熱量食物。
《聯合新聞》報導，減肥診所醫師林黑潮表示，運動後馬上進食，肌肉有吸收營養熱量的優先權，脂肪較不易堆積。動物實驗中也指出，跑完飛輪馬上進食的小鼠肌肉量增加，跑完飛輪後4小時才進食的小鼠則是脂肪增加。
台灣肥胖醫學會理事蕭敦仁表示，運動後想增肌要在30分鐘內進食，可攝取液態蛋白質、牛奶、豆漿，或者吃雞蛋、魚肉、雞肉來補充蛋白質，但要注意別吃高熱量食物，以免熱量超標。
有些民眾以為空腹運動有助燃脂，或者擔心運動後吃反而容易胖；雙和醫院劉燦宏醫師表示，建議在飯後一小時再進行運動。林黑潮則表示，只要消耗的熱量多於吃進的熱量，就能燃燒脂肪，空腹運動可能降低運動持久度，最好吃些香蕉補充體力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 元旦起 國旅卡8000元額度限定用在團體旅遊
- 「2016全球無知國家排行榜」 台灣奪下第X名...
- 澳洲少女爽開300人派對 損毀裝潢惹毛房東
- 基隆港第668888位旅客 馬國華僑獲大禮
- 網紅歌手模仿帕華洛帝 網友：表情也太有戲
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬
- 國民黨中常委集體杯葛// 黨中央硬過黨魁提前選舉案 風暴籠罩
- 新光三越台中中港店 打造饕客天堂
- 證券行情表、證券表格
- 冬至圓耶誕禮 廖志城送「蒙愛」
- 竹市食物森林 首批蔬菜喜收成
- 「大小姐」7年了！混血兆絃神似張榕容+許瑋甯
- 《冷眼集》選制變革 加深權鬥
- 一銀案贓款搬回家 翁侵占罪被起訴
- 一例一休新制 明起3階段上路
- 大溪高中工程倒塌 5工人殞命
- 《全國好人好事代表》暖心董事長 謝秀琴、黃裕舜今接受表揚
- 南韓總統彈劾案首次預審 要求交代朴槿惠行蹤
- 2年來最快！ 美國Q3成長率又上修至3.5％
- 夢幻反應爐「文殊」成錢坑 日忍痛廢爐
- 路燈移至靠山側 外木山景色更遼闊
- 兩校發起鞋盒傳愛 助弱勢兒圓夢
- 「大家都喝了」少年自爆喝毒咖啡
- 旗下強投未入經典賽 葉君璋︰考量國際賽實績
- 遭撤職榮譽大使 神力女超人批不公
- 空手觸霉頭 賊拆不鏽鋼門搬走
- 禮儀公司賣生前契約投資 詐150人7100萬
- 高校女群聚抽菸 婦苦勸遭罵跑
- 柯薇妥娃在家遇劫 持拍左手受傷
- 霧霾長期圍城 北大教授：促發移民及憂鬱症
- 健身摔傷失憶 控業者沒救護
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau Lung-bin questions vote move legitimacy
- 阿福不放棄追夢 激勵「巨」投廖任磊
- 自由談》禁演總鋪師，只因全國賽
- 德部長：突籍嫌犯很可能是柏林恐攻兇手
- 中繼市場進青年公園 里長撂狠話
- 公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動
- 要2.1億美元…中國操作一中 台聖斷交
- 恆春西門發生罕見「墜城」 近20年首見
- 川普2子傳索百萬美元會面價
- 募款缺三成 南台中家扶盼捐輸
- 阿緯陪產12小時 見愛女淚崩
- 兩渣男設局玩摸黑換妻 女遭性侵輕生獲賠
- 手機變行動市民卡 市府擴大發行
- 路面僅重鋪半邊 民怨做半套
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：運動後吃容易胖？醫師：30分鐘內進食減脂增肌
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分