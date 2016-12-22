運動後吃容易胖？醫師：30分鐘內進食減脂增肌

2016-12-22 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕減脂增肌是運動減肥的重要目標，但到底運動前後怎麼吃才能達到效果呢？醫師指出，想要減脂增肌，最好在運動後30分鐘內攝取適當飲食、避免高熱量食物。

《聯合新聞》報導，減肥診所醫師林黑潮表示，運動後馬上進食，肌肉有吸收營養熱量的優先權，脂肪較不易堆積。動物實驗中也指出，跑完飛輪馬上進食的小鼠肌肉量增加，跑完飛輪後4小時才進食的小鼠則是脂肪增加。

台灣肥胖醫學會理事蕭敦仁表示，運動後想增肌要在30分鐘內進食，可攝取液態蛋白質、牛奶、豆漿，或者吃雞蛋、魚肉、雞肉來補充蛋白質，但要注意別吃高熱量食物，以免熱量超標。

有些民眾以為空腹運動有助燃脂，或者擔心運動後吃反而容易胖；雙和醫院劉燦宏醫師表示，建議在飯後一小時再進行運動。林黑潮則表示，只要消耗的熱量多於吃進的熱量，就能燃燒脂肪，空腹運動可能降低運動持久度，最好吃些香蕉補充體力。