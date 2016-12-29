胃繞道減63公斤 胖哥開心走紅毯
2016-12-29
記者蘇孟娟／台中報導
為走紅毯拚了！一名32歲男子體重逾182公斤，因未婚妻僅52公斤，兩人身型落差太大，為走紅地毯，決定接受胃繞道手術。術後並搭配飲食控制，10個月甩掉63公斤，日前開心拍婚紗照，盼能瘦到百公斤以下，讓兩人更速配。
澄清醫院一般外科主治醫師吳明哲說，男子自稱從小就是胖子，且是大胃王，一餐往往要吃兩大碗公的飯，又嗜吃零食配飲料，吃牛排也從30盎斯起跳，遠遠超過一般人約8盎斯的食量，體重一路飆高到182.7公斤，他的BMI值高達55.8，褲子穿到4XL。
他與未婚妻相戀多年，兩人準備結婚，但他的身材與未婚妻實在差很大，男子自覺182公斤與52公斤的對比，走紅地毯實在太不「速配」了，決定開始減肥。
他曾吃半年減肥代餐，但瘦身成果有限，且一停吃代餐又復胖。
男子雖然身高181公分，但體重逾182公斤，走個兩三步就氣喘吁吁，且感覺膝蓋都快承受不了自己的體重，顧及健康因素不減不行，才考慮接受胃繞道手術，一勞永逸。
吳明哲說，他從男子的食道下方留下約原來的胃約1/10到1/20的小胃，成為新胃，繞過十二指腸，將小腸直接接上小胃，延遲消化液混合食物的時間，縮短吸收營養的時間，以達到減重的效果。
吳明哲指出，男子在院內營養師賴淑娥定期指導下，均衡營養飲食，體重順利持續下降，術後10個月體重已降至119公斤，褲子腰圍也降至2L。
吳明哲說，日前男子前來術後追蹤，直說感覺輕鬆多了，也提高活動力，且開心分享已跟未婚妻去拍好婚紗照，但未透露婚期，男子表示，希望能再瘦到100公斤以下。
吳明哲說，BMI值大於35（BMI 18.5-23.9為正常範圍）就屬於病態性的肥胖，易伴隨呼吸中止症、糖尿病等疾病。
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