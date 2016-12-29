| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 生活

回家癱沙發沒「性致」 每4個大叔1人有這問題

2016-12-29  14:14

〔即時新聞／綜合報導〕中年男子下班回家就倒臥沙發，對生活失去樂趣，除了是上班太累，還須小心可能是「男性荷爾蒙低下症」。台灣40歲以上男性，每4人就有1人患有此症。

《聯合報》報導，高雄榮總泌尿外科醫師簡邦平表示，30歲後男性睪固酮濃度會逐年下降，若出現濃度低於標準值，便有可能患有荷爾蒙低下症。荷爾蒙低下症患者臨床症狀類似憂鬱症，包括情緒低落、體力下降、失眠等。

報導指出，除上述症狀外，還可能有腰圍變粗的現象，有些男性試圖以運動方式恢復身材，但睪固酮不足會使肌肉無力，性生活也連帶受影響。醫師建議，若有此症狀，須就醫補充睪固酮。

廣告
  • 荷爾蒙低下症患者會有腰圍變粗等症狀。（圖由國健署提供）

    荷爾蒙低下症患者會有腰圍變粗等症狀。（圖由國健署提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 男性 賀爾蒙
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：回家癱沙發沒「性致」 每4個大叔1人有這問題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.