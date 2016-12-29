回家癱沙發沒「性致」 每4個大叔1人有這問題

2016-12-29 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕中年男子下班回家就倒臥沙發，對生活失去樂趣，除了是上班太累，還須小心可能是「男性荷爾蒙低下症」。台灣40歲以上男性，每4人就有1人患有此症。

《聯合報》報導，高雄榮總泌尿外科醫師簡邦平表示，30歲後男性睪固酮濃度會逐年下降，若出現濃度低於標準值，便有可能患有荷爾蒙低下症。荷爾蒙低下症患者臨床症狀類似憂鬱症，包括情緒低落、體力下降、失眠等。

報導指出，除上述症狀外，還可能有腰圍變粗的現象，有些男性試圖以運動方式恢復身材，但睪固酮不足會使肌肉無力，性生活也連帶受影響。醫師建議，若有此症狀，須就醫補充睪固酮。