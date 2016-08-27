研究：多吃蔬果 竟能讓男人更吸引女人

2016-08-27 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕吃下去的食物成分，有可能會大大影響男性的魅力！澳洲雪梨麥覺理大學（Macquarie University）的研究團隊指出，多吃蔬果的男人汗水聞起來像是甜甜的花香，能夠吸引更多的異性。

據《每日郵報》報導，主持這項研究的史蒂芬博士（Ian Stephen）和他的團隊，讓9名女性嗅聞43位男性的汗水後發現，吃大量水果和蔬菜的男性，身上的氣味最好聞，甚至被描述為充滿花果的香味。

另外食用許多肉、蛋和豆腐的男子體味也相當有魅力，不過吃進大量碳水化合物如麵包、麵食的男性，身上的味道就不是那麼惹人喜歡了。

研究團隊表示，男人的體味有可能會將自己的健康狀況傳達給女人，另外如果攝取富含胡蘿蔔素的食物，能讓男性外表添加更多的吸引力，研究員指出，胡蘿蔔素能讓肌膚閃耀著健康的黃色光澤，而大部分女性都偏好選擇這類膚澤的男人。