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基本工資調高 298萬人健保費跟漲

2016-12-24

〔記者吳亮儀／台北報導〕明年元旦起，基本工資將調漲到兩萬一○○九元，由於健保投保金額分級級距下限得和基本工資相同，民眾繳交健保費也會跟著調漲，約二九八萬人每月將多繳一到十四元。

新分級表中，第一級月投保金額修正到兩萬一○○九元，並刪除原第二級兩萬○一○○元及第三級兩萬一○○○元，其餘維持不變，並依序調整投保等級，修正後分級表計五十級。

每月增加1到14元保費

健保署科長盧麗玉說，根據統計，新級距中，全國公、民營事業機構受僱員工共二九二萬人每月會增加一到十四元保費；部分職業健保投保金額也將跟著自明年元旦起調整，例如經國家考試的專業人員像藥師、保險經紀人等，還有村里鄰長及未僱用有酬人員幫同工作專技人員等。

盧麗玉舉例，像村（里）長及鄰長規定需按修正後的投保金額三萬四八○○元申報，受影響人數約五萬人，每人每月增加保險費四十三元。各項調整總計影響保險對象人數約二九八萬人，粗估一年增加保險費收入約為十四億三七○○多萬元。

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  • 明年元旦起基本工資調漲，298萬人健保費也會跟著調漲。示意圖，圖非當事人。（記者廖振輝攝）

    明年元旦起基本工資調漲，298萬人健保費也會跟著調漲。示意圖，圖非當事人。（記者廖振輝攝）

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