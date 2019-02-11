彰化大排漂死豬 鄉親驚叫：不會是從中國漂來的吧？

2019-02-11 10:09

〔記者湯世名／彰化報導〕昨天下午彰化縣花壇鄉斑鳩路旁大排水溝驚傳漂浮一頭死豬，附近還有數袋不明內臟，引發花壇鄉民恐慌，由於死豬體型太大，彰化縣動物防疫所等單位今天出動挖土機打撈上岸另覓合適地點掩埋，內臟原本就地掩埋，引發鄉民砲轟恐汙染下游農地，廠商緊急又把內臟挖出另外妥適處理。

花壇鄉陳姓鄉民昨天下午行經花壇鄉斑鳩路時突然發現大排水溝內竟有一隻動物屍體，由於近來各縣市常有把死狗、死貓等動物屍體誤認為死豬，他還特地仔細查看，依死屍外觀勘查，赫然發現真的是一頭死豬，且不遠處還有數袋動物內臟漂在河面上，令他相當擔心，趕緊向縣府、鄉公所、防疫單位與警方通報。

有鄉親聞訊趕抵現場，發現是一頭死豬時驚叫：「竟然真的是死豬，不會是從中國漂過來的吧？」還有人擔心防疫出現漏洞，要求相關單位全面查證。

彰化縣動物防疫所昨天傍晚派員到場全副武裝，對著死豬噴藥防治，今天上午出動挖土機將死豬打撈上岸，另覓合適地點掩埋，不過內臟原本就地掩埋，引發鄉親砲轟指出，該處為灌溉溝渠，下游有無數農地，萬一汙農地受汙染後果難以想像，要求相關單位立即改善。

防疫所、水資處等單位聯繫後又由廠商回到現場，將原已掩埋的內臟重新挖出，另外找妥適地點處理。防疫所長董孟治表示，死豬處理程序是可以就地掩埋或焚化，但為免鄉親恐慌而打撈上岸另外掩埋，至於內臟經檢視應為死雞的內臟，並非死豬或動物內臟，因此採就地掩埋，不會有汙染疑慮，不過由於鄉親仍擔心引發汙染，因此重新開挖另外處理。死豬打撈上岸後已採樣化驗，化驗結果近期內出爐。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/