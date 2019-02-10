華航工會理事長：「反罷工」代表是「主管職的資方派」

2019-02-10 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕隨著華航機師罷工邁入第3天，華航內部反對罷工的員工也在今天（10日）下午前往交通部門口陳情抗議，高喊「華航員工、反對罷工」、「停止罷工、立即開工」的口號，並強調內部員工大多反對罷工，不過力挺罷工的華航企業工會理事長劉惠宗指出，現場反對罷工的「是主管職的資方派」，大多第一線的員工都是支持罷工。

根據《聯合新聞網》報導，華航有數百名職員在今天下午3點半，前往交通部門口抗議，華航航務處企業部經理李晶婷表示，連續3天看著同仁辛苦被抓飛、收拾善後，還要消化客人情緒，今天稍早在line群組發動到交通部陳情，迅速號召近200人到現場聲援；對於華航企業工會理事長劉惠宗前往現場聲援機師罷工的行為表示，相識已久，但這幾年「非常扯、很糟糕，看到他就一肚子火」。

另一名抗議者指稱，機師的工作確實是很累，但華航的規定已經優於法規；不要一講到罷工就好像勞工好欺負，到底是誰被欺負？甚至這次還是長榮航空的人跑來煽動華航機師罷工。

不過，劉惠宗表示，今天稍早一聽到有華航同仁要到交通部抗議，以為是聲援罷工，結果到了現場才發現是反罷工；他表示，全國人民的政治傾向都不一致，華航這麼多員工當然可以有不同看法，華航員工都是企業工會的成員，所以在場的也確實都是會員，但他坦言「在場的會員都是考績好或主管職」的資方派員工，據他所知，大多數的第一線員工是支持機師罷工。

劉惠宗強調，罷工是最不得已的方式，是勞工最無奈的武器，如果我們再不挺勞工，工會將永遠被資方壓在底下，「為什麼勞工不能站在勞工這邊，要去站在資方那邊？」

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