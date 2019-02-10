高雄貨賣不出去人進不來 老闆含淚收起來

2019-02-10 15:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄真的要發大財？臉書粉專《高雄歹過日》分享一張服飾店結束營業的照片，老闆還寫下抗議標語「貨賣不出去，人進不來，老闆發不了財，只好含淚收起來」，徹底打臉韓市長。

高雄市長韓國瑜最琅琅上口的競選口號，就是「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，部分媒體這段期間也拼命吹捧造神，指高雄市人流、錢流進來，都是「韓流」效應加持。

不過，臉書粉專《高雄歹過日》今天分享一名網友的照片，一家服飾店掛上「結束營業，全館出清」的布條，但諷刺的是，老闆還在店門口的假人模特兒身上，貼上「抗議，貨賣不出去，人進不來，老闆發不了財，只好含淚收起來」的標語。

經查，張貼這張照片的網友「東方櫻」，僅寫下「真高雄人的心聲」，並未註明地點在哪裡？但從照片左上方，掛在電桿上的50樓長谷世貿家具展廣告旗幟，可斷定這家服飾店的確是在高雄。

《高雄歹過日》臉書小編則揶揄說：「你沒有踩一個韓導人型立牌，貨怎麼出去？人怎麼進來？快點弄一個人型立牌，馬上起死回生！」

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