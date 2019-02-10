出席劇團新春團拜 黃春明談教育：幼兒園教師很重要

2019-02-10 15:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕黃春明團隊今在宜蘭百果樹紅磚屋舉辦新春團拜，談到台灣教育，黃春明坦言，台灣最缺乏的卻是社會教育，孩子因父母工作關係，從小都是給老師帶，少了重要的家庭教育，孩子不好帶、老師沒耐心，就會發生日前的虐童案件；幼稚園老師是最基層，教授則是最頂端，但應該反過來，最重要的應該是幼兒園教師，才有辦法顧好我們的下一代。

2月13日是黃春明生日，黃大魚兒童劇團、九彎十八拐編輯團隊、黃大魚文化藝術基金會今提前為黃春明慶生，送上大蛋糕歡慶黃85歲大壽，黃春明也許下生日願望，盼黃大魚劇團堅持下去，且一定要年年「進步」。

談到台灣教育，黃春明認為，文化本身就是社會教育的一環，但台灣最缺乏的卻是社會教育。

他舉例，以前農業社會，孩子都是父母、阿公、阿嬤帶大，家人說什麼語言，孩子就說什麼，這是早期的文化傳統，但現在小家庭，夫妻離開老家，因為工作孩子到幼兒園念書，下課再去安親班，缺少了家庭教育的環節。

他直言，若孩子會吵鬧，外人會說小孩子沒「家教」，這是很難聽的話，因為家裡沒辦法帶，交到幼兒園手中，但老師若沒耐心，容易動手凌虐，很多虐童案子就是這樣發生。

他說，社會教育重要，家庭教育也很重要，在教育層面幼稚園老師是最基層，教授是最高層，但其實應該反過來，幼稚園老師才是最重要的一環，需要耐心才有辦法顧好我們的下一代。

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