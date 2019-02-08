華航罷飛 新住民難返鄉淚灑機場 台籍丈夫怒責機師太自私！

2019-02-08 09:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕華航機師罷工抗議資方，小港機場今早7點45分飛往馬尼拉CI711、7點50分飛往香港CI933班機，因找不到替代機師，被迫直接取消，總共影響369位旅客，怨氣瀰漫小港機場華航櫃檯。

一名嫁台新住民楊太太無法和2、3年未見面弟弟團聚，當場淚灑機場，因為不能搭華航到香港轉機，楊先生氣憤說：「機師太自私，竟不顧旅客權益」。

楊先生陪妻子帶著2個女兒到小港機場，途中才知華航取消他要搭乘的班機，他陪家人要到廣東和妻子的家人團聚，被迫改成15日機票，屆時還不一定能飛，他怒推背行李拖著失望的沉重腳步往門口走，妻子聽到丈夫要她回家，當場哭了，哭訴3年沒和弟弟見面，原期待這次相會，弟弟從東京飛回廣東，她從台灣經香港轉機，原本高興要回娘家團圓，「現在全沒了」。

一名70多歲的莊姓阿嬤得知「不飛了」，氣呼呼說「去了了」，她表示，一家人要排好假一起旅遊很不容易，這是她第一次與兒子及孫女出遊馬尼拉就泡湯了，下次不知道什麼時候才能等到全家都能出國旅遊。

其他旅客也是滿肚火，現場不時爆發旅客對著華航人員咆哮，有旅客和親友5人約好到馬尼拉旅遊，當地飯店都訂好了，高高興興準備出遊，卻被華航搞到一肚子火，敗興還不能成行，怒責華航「你們內部的事自己協調好，幹嘛連累其他人」！

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