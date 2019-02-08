華航機師罷工爭什麼?五大訴求看這裡

2019-02-08 08:51

〔記者簡惠茹／台北報導〕桃園市機師職業工會與華航談判破局，工會今天清晨6點起發起罷工，工會提出5大訴求如下，包括改善疲勞航班增加人力、副駕駛升訓制度透明化並保障國籍機師招募與培訓、禁止對工會會員秋後算帳、撤換破壞勞資關係的主管，以及比照長榮航空保證第13個月全薪。

依照《勞資爭議處理法》規定，提高工資、工時縮短、增加休假等調整事項，經調解不成立、且經全體會員投票過半後，就可發動罷工，罷工期間僱主可不給薪，但僱主也不能對罷工產生的損害，對工會和會員求償。

機師工會向華航提出的5大訴求，包括改善疲勞航班增加人力、副駕駛升訓制度透明化並保障國籍機師招募與培訓、禁止對工會會員秋後算帳、撤換破壞勞資關係的主管，以及比照長榮航空保證第13個月全薪，工會並強調，華航與工會達成的權益事項需由會員專屬，也就是禁搭便車條款。

工會指出，訴求第一點是要求華航改善疲勞航班，長程航班8小時以上3人派遣，12小時以上4人派遣；工會指出，但是華航回覆桃園市政府勞動局的文中對此表示，將大幅增加人力成本，嚴重影響公司競爭力。

工會訴求第二點為副駕駛升訓制度透明化，並保障國籍機師工作權，工會指出，現行制度黑箱作業，排序分數不公開，都要飛行員自己詢問，且目前升訓資歷分數比重太低，機隊加分比重過高，容易隨主管喜好而改變選訓結果；此外，要求華航改變目前停招本國籍培訓與CPL機師，卻持續招募外籍機師的政策，保障國籍機師招募與培訓。華航回覆表示，制度完善，沒有黑箱問題，無需改善。

至於其他訴求，工會表示，禁止對工會會員（幹部）施壓、脅迫、秋後算帳；撤換破壞勞資關係之不稱職主管；比照長榮航空保證第13個月全薪，以及禁搭便車條款這些訴求華航皆無回應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/