有洋蔥！她讓幼貓吸吮豐盈乳房 背後真相讓網友「求認識」

2019-02-07 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕1名女子在臉書上貼出的影片引發網友熱議，畫面中1隻幼貓隔著薄被吸吮她的乳頭，女子解釋完原因後讓網友發現整起事件「有洋蔥」，許多人也因此留言「求認識」，並且同時大讚這位善心的女子。

女子將影片張貼至臉書社團「爆廢公社」，鏡頭前1隻年幼的橘貓隔著薄被，張嘴吸吮女子的乳頭，同時用牠的貓掌本能地不斷按壓她豐盈的乳房，女子伸手輕輕將貓推開後，牠又自動重回胸部地帶繼續滿足口腔。

女子在貼文中解釋，她將該隻貓取名為「小屎丸」，但自己家中原先已有1個完整的貓咪家庭，在收養牠之後發現牠沒有被其他貓咪所接受，且「小屎丸」是被自己的生母所遺棄，因此變得特別黏主人，若不讓牠吸吮乳房，牠會轉而吸吮其他物品，「所以我通常不忍心推開牠」。

網友們看見女子如此有愛的行徑，均大讚她的善心，同時也認為這隻貓咪相當幸運，有些網友甚至羨慕能成為她的貓咪，紛紛留言指出「感覺是把你當媽媽還沒斷奶」、「等牠大了要教不能一直這樣下去」，也有女網友好奇「這樣會痛嗎？」，男網友則提到「求收養」、「可以加您好友嗎？」。

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爆廢公社傳送門 ｜

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