行動佛殿環島祈福法會抵達高雄林園 開放信眾參拜

2019-02-02 11:32

〔記者張忠義／高雄報導〕行動佛殿環島祈福法會，今天停駐高雄市在林園區王公路340號廣應廟，開放信眾參拜，今、明兩天是大高雄地區最後一站，行動佛殿過年不打烊，春節期間到屏東內埔鄉農會，和大家一起歡慶春節。

以17噸大卡車改裝的「行動佛殿」，這項創舉出自世界佛教正心會導師恆性嘉措仁波切，去年6月中旬自台北中正紀念堂起就展開環島祈福法會，經桃、竹、中、彰、嘉、南等縣市，高雄是第28站，除了祈福，也兼具慈善表演與公益關懷等意義。

「世界佛教正心會 行動佛殿 佛光遍照 環島祈福法會」結合公益關懷、藝文展演暨慈善義演活動，今天還邀請林岱樺立法委員、高雄市議員邱于軒、市議員韓賜村、市議員王耀裕助理龍展旌、前林園鄉鄉長，現任廣應廟主委黃兆呈及文賢里長黃三源等貴賓到法會現場。

行動佛殿環島祈福法會由世界佛教正心會主辦，執行長陳和慧說，卡車改裝而成的大雄寶殿，供奉著南無釋迦牟尼佛、南無阿彌陀佛與南無藥師佛等，機動性強，可深入各行政區，方便信眾禮拜，春節期間2月5日到屏東內埔鄉農會，和大家一起歡慶春節。

行動佛殿供信眾參拜並瞻仰佛舍利。（圖／世界佛教正心會提供）

行動佛殿環島祈福法會，也兼具慈善表演與公益關懷等意義。（圖／世界佛教正心會提供）

世界佛教正心會「行動佛殿 佛光遍照 環島祈福法會」為國泰民安、為世界和平、為一切眾生光明永昌祈福。（圖／世界佛教正心會提供）

世界第一輛行動佛殿環島祈福法會，停駐高雄林園，開放信眾參拜。（圖／世界佛教正心會提供）

行動佛殿環島祈福法會抵達高雄林園區廣應廟，開放信眾參拜。（圖／世界佛教正心會提供）

行動佛殿環島祈福法會，今天在鑼鼓聲中揭開序幕。（圖／世界佛教正心會提供）

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