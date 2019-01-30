豬年賞花趣！中壢青埔公13公園、大溪埔頂公園推主題花海

2019-01-30 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園是台灣草花生產城市，素有「草花王國」美譽，桃園市政府養護工程處迎接金豬年到來，在中壢區青埔公13公園及大溪區埔頂公園，選用適合冬春季生長及不同色系的四季海棠、孔雀草、銀葉菊、薰衣草、鼠尾草、三色瑾、情人菊、一串紅及矮牽牛等10多種草花，共35萬株，打造「豬年喜慶」主題花海，預估花期可以從2月初盛開至3月底。

養工處指出，今年春節花海設計特別納入金豬年富貴圓滿的象徵意義，依據2座公園本身區域特色規劃不同花海主題，青埔公13公園的「2019豬多財富」花海，公園中央大草坪集中配置大面積花海，結合2019字樣，將豬的意象藏於數字中，增添趣味與驚喜感，錢幣圖騰隱含招財納福寓意，同時融合既有地景藝術節展示的大型藝術品「渴望」，巧妙結合藝術與自然人文，增加多樣的展覽內容！

大溪埔頂公園的「2019豬事如意」花海則布置於遊客步道兩側，以帶狀曲線的花海結合「如意」造型圖騰，產生空間及視景的變化，增加觀看上的豐富度。

青埔公13公園位於高鐵南路二段與公園路一段交叉口，青塘園生態公園正對面；大溪埔頂公園位於公園路與埔仁路交叉口，距離大溪老街約3分鐘車程。

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