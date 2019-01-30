西半部空汙嚴重 7站飆紅害、12縣市亮橘燈

2019-01-30 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕今天持續放晴回暖，西半部因風弱等因素，汙染物已逐漸累積，截至今天上午10時止，已有7測站達「紅害」等級，另有12縣市共25測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午10時止，全台已有25測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，絕大多數集中在西半部地區，此外，還有崙背、斗六、嘉義、新營、台南、橋頭及復興等7測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，其中北部、竹苗沿海地區有渦流現象，局部地區可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區風速偏弱，擴散條件不佳，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署表示，崙背、斗六、嘉義、新營、台南、橋頭及復興等地區的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；西半部的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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