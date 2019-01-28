行李查到豬肉製品 連2組中國客湊足20萬罰款換入境

2019-01-28 17:02

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場發生首起旅客已入境、後送李行卻被查獲豬肉製品案例，中國籍旅客願刷信用卡繳清20萬罰款也不放棄入境，但我方不收中國發卡銀行的信用卡，加上中國銀聯卡提款每日最高只限新台幣5萬元，夫妻倆折騰了近5小時終於靠友人幫忙解決。今天還有另一組中國旅客一家5口行李內有肉製品小菜，同樣因為湊不出現金，最後靠同團旅客幫忙繳清罰款，才換來入境台灣的機會。

中國籍穆姓女子和新加坡籍先生，1月27日中午12點30分搭乘國航637班機自上海入境，託運行李不明原因並未同機，穆女在填寫後送行李申報單載明沒有申報物品，夫婦兩人就先行入境，行李則在當天晚間由國航633載運抵桃園機場，航空公司代為處理行李通關時，海關X光檢查發現行李內有異，告知航空公司必須請旅客親自到場處理。

夫婦倆今天上午9點到機場領取行李，海關要求開箱檢查，赫然發現內有火腿豬肉製品，移交防檢局處理，隨後開立20萬元罰鍰處分書，旅客提申訴，但防檢局表示「不交錢就是遣返」，要先交錢再申訴，旅客發覺交錢避免不了，於是在防檢局陪同下去銀行，沒想到銀行不收中國銀行發行的信用卡，而銀聯卡也有一天只能提領5萬台幣的規定，2人留滯機場，一直在打電話「求救」，最後終於有朋友出手相助，送了20萬交罰款，才離開機場。

同時間也發生一件中國籍旅客一家5口來台，岳母好心在他們行李內放了一些親手做的肉製品小菜，讓他們在台灣旅遊時可以解解饞，沒想到換來20萬罰鍰，爸爸和女婿持銀聯卡提款，但每人只能提領5萬元，總共10萬，不足繳清罰款，原本爸爸要犧牲自己，成全太太、女兒女婿帶小孩入境，最後是同團其他成員幫忙，才湊足20萬繳清罰鍰。這也凸顯政府繳交罰款第三方支付機制有瑕疵。

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