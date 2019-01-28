首例！中客先入境、行李後到查獲豬肉製品 將罰20萬

2019-01-28 10:11

如果無力支付20萬將被強制驅逐出境

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃機查獲中國籍旅客已經入境，後送行李內卻被發現豬肉製品，旅客目前在防檢局，如果無力支付20萬罰款，將會因攜帶豬肉，被強制驅逐出境。

中國穆姓女旅客和新加坡籍的先生，昨日中午搭華航CA637班機自中國上海入境，由於託運行李不明原因未同機抵達，託運行李是在晚間由CA633載運來台。這對夫婦先行入境，沒想到行李在晚間班機送來時，海關檢查發現有異，由於後送行李申報單並沒有申報，海關特別通知航空公司處理，要求旅客在今天提領，目前防檢局處依法開出20萬罰單，但旅客不服，一直提出訴願。

這也是人先行入境，行李後送被查獲有攜帶豬肉製品的第一起案例，由於現行規定沒有繳清違規罰款不得入境。但這件案例特殊，人已經先行入境，行李後到，如何拒絶入境，移民署表示，根據移民署入出境管理辦法第36條（強制驅逐出國之情形），外國人如果有攜帶「違禁品（豬肉製品）」，又無力繳付20萬罰款，移民署仍可以撤銷其原入境許可，將旅客強制驅逐出境，目前案件仍在處理中。（11：11更新）

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