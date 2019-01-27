聯手環保局揪工廠偷排 高市議員領獎金將捐公益

2019-01-27 23:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山溪近來水色異常，市議員李雅靜連3周巡溪，上游發現乳白色廢水，通報環保局揪出1家食品公司違法偷排開罰6000元，李雅靜可領取檢舉獎金1200元，成為高市議員第一人，她將捐出獎金做公益。

鳳山溪並非天然河川，上游無天然水源補助，主要水源為生活污水、工業廢水及灌溉剩餘水，近來進入枯水期，加上河道淤積，溶氧值較低，水色也偏黑，李雅靜接獲民眾陳情，連3周沿著溪水巡視，果然於上游發現乳白色廢水，趕緊通報環保局到場稽查。

環保局揪出1家食品公司違法偷排，經會同公司人員入場稽查，發現清洗製程機具的廢水，經油脂分離槽後，卻未妥善處理，排出廠外流入鳳山溪，不過業者否認偷排，辯稱只是排放一般污水。

環保局表示，這家食品公司領有工廠登記證，但排放水量未達水污法列管規模，只能依違反廢棄物清理法規定的事業廢棄物未委託清除，第一次開罰6000元，最高可開罰3萬元，相較於水污法6萬至2000萬元罰則較輕。

值得一提的是，李雅靜可以獲得環保局檢舉獎金1200元，將成為高市第一個領到檢舉獎金的議員，由於她長期關懷弱勢，每年會請操行成績優異的清寒學生看電影，將捐出這筆檢舉獎金做公益，作為鼓勵清寒學生的獎金。

由於鳳山溪上游大、小工廠林立，初步估計大約有70家工廠，但僅10多家受水污法規範，李雅靜建議市府優先輔導業者改善製程，後續推動鳳山溪總量管制，，徹底改善鳳山溪污染。

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