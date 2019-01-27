台中花博大推市民免費或里長等半價優惠 入園人數仍直直落

2019-01-27 17:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博自去年11月3日開幕後，每天平均吸引5萬人入園，台中市長盧秀燕上台後，實施台中市民及全球12歲以下兒童憑證免費入園，甚至推出全國里長、鄰長帶團入園享有半價優惠，卻未替花博增加人潮，反而入園人數直直落， 甚至1天不到2萬人入園，假日也僅5、6萬人，入園人數幾乎對半砍；市府表示，1月主要受學校期末考及年節影響，才造成人數下降。

台中花博去年11月開幕後，平均每天吸引5萬人入園，假日入園人數更多達10萬人以上，但今年1月起，開放台中市民及全球12歲以下兒童免費入園，入園人數卻不增反減。民眾反映，許多民眾免費入園，使得入園品質下降，造成外地遊客不來，甚至有旅行社不再推票，才造成入園人數遽減。

有攤商表示，原本期待台中市民免費可以帶來人潮，結果不但人潮未增加，且消費力反而下降，乾脆提早撤櫃。在后里馬場第八馬廄市集的伴手禮區，僅十多個攤位，元月中旬仍有三個攤位是空的，而持續設櫃的攤商則私下表示，基於人情壓力才沒走。

除了台中市民及全球12歲以下兒童免費入園外，市府日前再推出全國里長帶團20人入園可享半價優惠，甚至再擴大為鄰長、社區及守望相助隊等20人以上皆可享半價優惠，就是為了衝人氣，但效果如何，仍有待觀察。

台中市交通局長葉昭甫表示，花博自1月1日起實施免費入園新制，免費入園人數較12月底以前使用花博卡入園人數明顯增加約3成。12月每日平均入園人數為51300人，1月份受到學校期末考試及年節前民眾出遊意願低等因素影響，截至1月26日止，每日平均入園人數約36600人，較12月份下降29%，但相較過去台北花博1月份日平均入園人數較12月份大幅下降39%，顯示新市府團隊加強行銷宣傳，有效降低1月因季節性因素影響的幅度。

新聞局表示，花博在春節期間已規劃特別活動，包含在園區完成指定任務送機票、吉祥物初一至初六天天送紅包等，後續不同節日也會規劃主題活動，讓民眾可以參與，未來並將持續針對不同族群推出行銷宣傳措施，維持花博熱度與新鮮感，創造地方商機與花博活動經濟。

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