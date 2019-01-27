檢舉亂丟菸蒂有獎金！ 他靠這個「月入10萬」

2019-01-27 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕檢舉達人就在你我身邊，隨監視錄影器具及手機的普及化，出現不少專業「檢舉達人」來賺獎金，但竟有一名人靠著檢舉獎金「月入過10萬」，可比多數一般人的薪水還高，相當不思議。

綜合媒體報導，該名檢舉達人來自苗栗頭份，自民國101年起每個月都寄影片檢舉違規民眾，該舉動持續約7年之久，月收最高達過15萬元。

據《ETtoday》報導，該名檢舉達人的檢舉影片，多為尾隨有邊騎車邊抽菸，抑或是開車時車窗打開抽菸的民眾，只要倘若有亂丟菸蒂的行為，隨即便會被拍下檢舉。

環保局指出，一旦亂丟菸蒂，裁罰金額則為1200元，而檢舉達人在扣除稅金後可拿到480元，據環保局資料顯示，一個月約有1、20人檢舉，更有人一個月就檢舉了1、200件。

環保局提醒民眾，行車記錄器、密錄器普遍，且亂丟菸蒂會造成環境汙染等問題，切勿逞一時之快亂丟，以免傷了自己的荷包，畢竟檢舉達人無所不在。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/