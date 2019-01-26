屏東產銷履歷「老鷹紅豆」 全民「穀」東自採「紅」利

2019-01-26 22:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農委會農糧署推動農產品產銷履歷，其中近年最夯農產品就是五穀雜糧中的紅豆，今天產銷履歷紅豆的「萬人慶豐收」活動在東港鎮登場，最後報名共3700組，至少5000名「穀」東親自下田採收，過年前自收「紅」利，場面壯觀。

主辦方的屏東縣水稻育苗技術改良協進會總幹事林清源，他說，去年10月舉辦千人種豆，免報名費的「穀」東原本僅開放3200組，但因為報名太過踴躍，最後約3甲地，共吸引3700組人馬，每組1坪半大小，從種子到田地及肥料、顧園等，都由他來負責，民眾只要人來並種豆，接著就是今天來採收自然熟成的「紅」利。

「也可以說是粉絲見面會！」林清源笑說，因為是，民眾播種後成為「穀」東，透過臉書來「關心」自己的作物，團隊為讓成果公諸於世，還得天天拍照紀錄紅豆芽的成長過程再po上網，辛苦程度不輸給曬太陽務農，看到「穀」東驚訝的留言「我的紅豆發芽了」，成就感滿滿。

活動由300名學童寫生拉開序幕，現場還有紅豆粥、紅豆餅及冰沙等，下午全場約5000人在自己的1坪小田地採收，台南的劉爸爸也是「穀」東，他帶著全家來採收說，在成長過程中「關注」紅豆，今天則是讓從沒接近過大自然的小朋友體驗一日農夫，採收友善環境的紅豆，是寒假中最寶貴的一課。

農糧署副署長蘇茂祥就大讚林清源推動老鷹紅豆，現在還帶動產銷履歷的風潮，更可貴的是，採友善環境的「老鷹紅豆」產量更是1年比1年多，他說，全國具有產履的600公頃紅豆，林清源和其契作就佔200公頃，這個以不用落葉劑、自然曬乾為主打的紅豆，友善鳥類、老鷹，是全國知名的五穀雜糧，合作的超市及加值產品，常常一上架就被搶購一空，而且在地現採的紅豆最新鮮、碳足跡最少，且QRcode一掃，就知道所買的紅豆來自何方，紀錄生產過程，他也鼓勵明年具產履的紅豆量還要翻倍。

屏縣府農業處長黃國榮則指出，屏東紅豆佔全台8成，一向都是非常重要的五穀雜糧，現在農民申請產履首年費用由政府補助，接下來複驗費一年只要數千元，他也大讚在地紅豆最甜最好吃最新鮮最安全，也將打造屏東成為台灣紅豆最重要基地。

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