首例！快遞中國火腿腸 驗出非洲豬瘟病毒

2019-01-24 19:16

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會首度在快遞違規輸入及民眾主動送到動物檢疫單位的肉品中，檢驗出非洲豬瘟病毒基因，而且這2天驗出4件中國來的豬肉製品含有病毒，累積案例達18件。

農委會副主委黃金城表示，昨天起又增加4例，其中2例是昨天晚上檢驗出來，今天又有2例驗出病毒，連續兩天檢驗到，這些驗出病毒的豬品來源分散在整個中國各省分，這表示中國豬隻普遍被非洲豬瘟病毒所感染，又把有病毒的豬肉又拿去加工。

黃金城指出，昨天晚間驗出病毒的豬肉品，更是首度從快遞違規輸入和民眾主動送往檢疫的案例，可見不論輸入途徑為何，只要是疫區生產的豬肉製品，就帶有病毒風險，民眾拿到來路不明的肉品，正確處理方式應該送交給防檢局各地分局，由專業人員處理。

黃金城說，最新查到的4個案件，包含1月14日快遞違規採樣，是中國山東省生產的火腿腸；1月17日防檢局新竹分局採樣民眾主動寄送的豬肉品，是中國江蘇省生的三只松鼠牌子豬肉乾；另外兩例則是由防檢局高雄分局1月11日採樣來自天津旅客違規攜帶的香腸和紅腸，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達百分之百。

農委會統計，到1月22日止，各分局總計收到269件160公斤肉品，已經包裝妥當統一銷毀，另外從去年8月到12月，關務署查獲來自中國、澳門和香港的違規輸入豬肉的快遞，裁罰案件共計18件130公斤。

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