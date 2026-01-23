為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    叫天天不應！台中女受困電梯密室驚魂 「耳朵一物」成救命關鍵

    2026/01/23 13:21 記者許國楨／台中報導
    警方獲報會同電梯工程師趕赴。（民眾提供）

    警方獲報會同電梯工程師趕赴。（民眾提供）

    台中市39歲許姓女子，前天在龍井區剛買的新建住宅內，因電梯突發故障受困樓層間，當時她未帶手機，叫天天不應陷入極度恐懼中，所幸利用耳朵上配戴的無線藍牙耳機語音撥打110求救，警方與工程人員火速到場，約20分鐘後成功打開電梯門，將她平安救出，結束這場令人冷汗直流的「密室驚魂」。

    事發當日上午，許女獨自前往龍井區一棟尚未正式入住的新屋打掃，搭乘電梯準備下樓時，電梯卻突然發出異聲後停止運作，卡在3、4樓之間動彈不得，更糟的是，手機隨手放在電梯外地板，身上沒有任何通訊設備，只能不斷拍打電梯門、大聲呼救，卻因整棟大樓多為空戶，始終無人回應。

    隨著時間一分一秒流逝，狹小密閉空間讓許女情緒逐漸崩潰，當下「腦袋一片空白」幾乎陷入絕望之際，她突然驚覺耳朵上還戴著AirPods耳機，立刻嘗試透過語音助理連動手機撥打110，成功與外界取得聯繫。

    轄區烏日分局龍井分駐所員警黃瓊云、劉螢融獲報，第一時間通知電梯工程師與鎖匠同步趕赴，工程師在1樓敲擊電梯門測試對話，隱約聽見許女微弱回應聲，判斷受困位置後，員警立即衝上4樓協助定位，在工程師排除故障後，順利打開電梯門，脫困許女臉色蒼白、語帶顫抖仍心有餘悸，事後查出，該電梯疑曾因斷電導致主機板異常，加上屋主尚未入住，未安排定期檢修，才釀成意外。

    烏日分局長謝博賢呼籲民眾，若遇受困電梯，謹記「不要慌張、不可開門、不會窒息、快點求救」的「三不一快」自救訣竅，千萬不要貿然嘗試自行脫困而發生墜落或受傷情形，不幸受困可撥打110或112求救，耐心等待專業人員協助。

    脫困許女仍心有餘悸。（民眾提供）

    脫困許女仍心有餘悸。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播