醫訊》「水壓」取模製作義肢 輪椅網球選手開心重生

2019-01-24 13:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕因先天的「羊膜帶症候群」導致大腿以下發育不全，在政大擔任學生宿舍舍監的王偉軒，從2歲截肢後開始穿義肢，在長庚醫院醫師介紹下，從台北到花蓮門諾醫院接受國內唯一、也是第一台「水壓取模」機製作新的義肢。他說，上週穿上新的義肢，完全貼合他的大腿殘肢，走起來省力又輕鬆，還和爸爸試著去公園散步，第一次一口氣走了500多公尺感覺不累，感覺好幸福！

國內各大醫學中心、教學醫院大多把義肢業務外包，花蓮基督教門諾會醫院是國內少數復健科可製作義肢的醫院。王偉軒說，他舊的義肢是用皮帶繫在腰上，用腰的力量甩動義肢走路，義肢套筒與大腿間也會有摩擦，不但走幾步就會腰酸，還會摩擦皮膚流血，他到台北長庚醫院求助後，醫師看到他的情況，建議他「到花蓮試試看」。

王偉軒仍在母胎中就因為為「羊膜帶症候群」病變導致身體多處殘缺，讓他從小幾乎以醫院為家，接受多項矯正手術，重建鼻樑、鼻孔、唇顎裂、手指沾黏等，2歲時雙腿更截肢，快3歲開始學穿義肢。不過王偉軒在爸媽愛心的教育下養成堅強和勇敢的性格，還熱愛運動，喜愛游泳、也打輪椅網球，2017年還在日本「和平盃」輪椅網球賽與搭檔陳駿杰勇奪優勝獎盃。

王偉軒懷抱著希望，雖每次來一趟花蓮得事先設法搶訂火車票，過程雖比較辛苦，但拿到的新義肢讓王偉軒對自己的人生完全改觀！他說，傳統義肢活動度不高，腰部要穿皮帶綁住，套筒還會和皮膚摩擦流血，義肢要用「甩」的才能走路，走20幾步就開始腰酸，16日穿上新義肢「他只花了1天半」就完全適應，他和爸爸試著去公園散步，和爸爸走了500多公尺，腰不累不酸，他開心地說「我跟我爸這麼多年來，第一次去公園散步這麼久」！

矯具義肢師陳鴻彬說，對義肢製作而言，最花時間的就是要怎樣做出舒適的套筒，水壓取模是這兩年新的技術，且機器造價約50到70萬元，能夠比昂貴的3D列印技術，更能模擬義肢取膜時「加壓」及身體重心的分佈，取模機能依照患者慣用腳的不同做調整，做出最符合需求的義肢，病人做義肢造價一隻12萬元，價格也較便宜。

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