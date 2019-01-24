腹痛沒食慾長不高 克隆氏症作祟

2019-01-24

記者湯世名／彰化報導

7歲的陳言馨小妹妹，從3歲起反覆腹痛合併食慾差、常嘔吐，四處求醫卻未見起色，甚至因吃不下、吸收不好，在幼兒園時，身高矮人一截，6歲時也僅有101公分，比同年齡女生足足少10公分，經腸胃肝膽科醫師以膠囊內視鏡檢查確診為克隆氏症，施打生物製劑後，終於改善腹痛問題，也在短短4個月內長高5.3公分，開心進入小學。

彰化基督教兒童醫院兒童腸胃科主治醫師盧芳廷指出，台灣目前兒童克隆氏症病患約有200人。克隆氏症症狀包括：長期腹痛、腹瀉、發燒、血便、貧血、體重減輕，屬於慢性發炎性疾病，兒童還要特別注意引起營養不良及生長遲緩。

盧芳廷指出，陳言馨是在2016年11月到門診就醫，當時發現她的身高、體重遲滯不前，胃鏡檢查發現有十二指腸及空腸潰瘍，因線性潰瘍疑似克隆氏症，照會兒童內分泌暨新陳代謝科就診後發現，骨齡比實際年紀小3歲，身體處於發炎狀態，導致生長遲滯。

因此安排陳言馨去年6月接受膠囊內視鏡檢查小腸病灶，終於發現十多處小腸潰瘍，確診為克隆氏症。

生物製劑改善腹痛 4個月長高5.3公分

盧芳廷去年8月讓陳言馨接受生物製劑治療，她的身高在用藥4個月後長高5.3公分，比她過去3年加起來還多，目前已有110公分，恢復正常生長。

陳言馨與母親昨天現身說法，陳媽媽說，言馨從3歲開始反覆腹痛合併食慾差、常嘔吐，2015年起在多家醫院就診，內視鏡檢查及病理切片都僅顯示胃腸道慢性發炎；治療期間常因嚴重腹痛合併白血球過高而住院打抗生素治療，4歲時身高才95公分，生長緩慢，如今看到言馨因為不再腹痛，還可以開心跟朋友出去玩，感到很欣慰。

言馨則開心地說：「我終於可以享受最愛吃的布丁了。」

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