醫病》超級「韓粉」狂追「韓流」未服藥 心肌梗塞險送命

2019-01-24 10:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣65歲王姓老翁是超級「韓迷」，元旦跨年連假特地到高雄參與各項活動，只為一睹市長韓國瑜風采；但他有心臟疾病，在連續幾天追「韓流」期間，都未定時服藥，導致假期過後回到家裡，出現胸悶、胸痛、心律不整等症狀，緊急送到醫院，醫師判斷為心肌梗塞，立即進行心導管手術，才成功挽回寶貴的生命。

大千綜合醫院心臟內科醫師江佳鴻表示，一般會發生心肌梗塞是因為供應心肌血液的冠狀動脈受到阻塞，導致心肌缺血，而造成阻塞的原因即是因脂肪堆積在血管內壁，讓管壁硬化增厚，使得血管變窄，容易引發血栓形成，進而導致阻塞。

江佳鴻說，像王姓老翁有心臟疾病的患者，應遵照醫師囑咐，按時服藥，若無就容易導致心肌梗塞的發生。

江佳鴻指出，心肌梗塞的高危險群包含高血壓、高血脂、高血糖「三高」病人、肥胖、吸菸、老人、及有心臟病家族史的民眾。

除了上述原因，江佳鴻也分享，去年12月一位民眾參加路跑活動突倒地不起、一度沒有呼吸心跳，經搶救與施以心導管檢查之後成功救回，雖然病人心臟血管正常，卻因運動量過大、心臟無法負荷，才會造成運動性心室震顫。因此，運動前先暖身，且運動過程中若有胸悶、頭暈、胸痛、氣喘、冒冷汗等症狀，就要趕快停止。

農曆過年即將到來，許多民眾常因過年期間吃藥會觸霉頭而不定期服用藥物，或是放假玩樂過頭導致生活作息不正常，進而影響身體狀況；江佳鴻也提醒，有慢性疾病的病人過年期間務必要遵從醫囑、按時服藥、並維持正常生活作息，才能健康度過春節假期。

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