醫病》8旬婦心肌梗塞併發肺水腫 心導管封堵救命

80歲阿嬤因心肌梗塞多時未即時治療，衍生心衰竭肺水腫等併發症、一度情況危急，經治療救回一命，嘉榮今替阿嬤辦慶生會，慶祝重獲新生。（圖由台中榮總嘉義分院提供）

2018-10-05 13:57

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉市一名80歲婆婆林王水錦，上月21日突然心肌梗塞發作，送到醫院急救發現併發心臟破洞及心衰竭肺水腫，台中榮民總醫院嘉義分院醫療團隊，先用藥改善婆婆心衰竭肺水腫狀況，接著打通冠狀動脈並置放支架，再以心導管封堵技術解決心臟破洞引發的心衰竭問題，並安排復健師及營養師介入照護，婆婆本月1日轉住普通病房，今天上午出院，院方慶祝婆婆如重獲新生，為她舉辦慶生會，家屬也向醫療團隊表達感激。

阿嬤的主治醫師之一、嘉榮心臟內科主任林俊呈說明，婆婆之前並無糖尿病史，推測心肌梗塞發作時，她並不知道，忍痛了約3個星期，因此導致併發心臟破洞及心衰竭肺水腫，當時到其他間醫院就醫，該醫院考量婆婆有多重病症且屬高齡患者，評估開刀成功率僅約5成，才轉到嘉榮救治。

加護病房主治醫師翁啟仁說，婆婆21日到院時情況緊急，醫療團隊評估狀態後就啟動最佳醫療處置，使用藥物改善心衰竭肺水腫的呼吸會喘等情形，25日置放心臟支架，28日採心導管封堵技術解決心臟破洞引發的心衰竭，才讓婆婆病情轉危為安。

嘉榮內科主任劉尊睿說明，患者心肌梗塞後的心臟破洞部位較靠心尖，過去也沒有對應的封堵器可用，加上適合接受這種處置的病人數極少，因此心導管處置難度高，能順利以免開刀方式治療，在雲嘉地區是難能可貴的案例。