醫病》跨國逾4千公里 吉爾吉斯洗腎女赴台做心導管手術救命

娜絲嘉（右三）開心切蛋糕慶祝出院。（記者張軒哲攝）

2018-10-05 17:09

〔記者張軒哲／台中報導〕愛心串聯全世界成為地球村！中亞吉爾吉斯的30歲婦女娜絲嘉（Nastya）因糖尿病纏身，在該國因無法正常洗腎而有生命危險，經由伯特利中心（BRC）與晨光影像發展協會等教會人士的愛心協助下，透過童綜合醫院國際醫療中心安排到醫院治療，上個月底抵達台灣進行心導管手術，今日順利出院，讓跨國4千多公里的醫病故事畫下完美句點。

娜絲嘉大約11歲就被檢查出罹患先天性第一型糖尿病，就開始進行定期施打胰島素的人生，今年5月腎臟功能衰竭，展開洗腎人生，在當地醫院進行洗腎廔管置放時發現因為血管太細無法完成，當地醫師試著找了3個位置裝設，在左鎖骨處裝設後因擔憂該處感染問題而又在左手臂裝設洗腎廔管，卻發現手臂在洗腎過程中會腫大，且非常不舒服，原本需要洗腎4時的療程只能進行2小時，身體狀況開始變差又虛弱。

娜絲嘉任職於吉爾吉斯慈善基督基金會（MCCF），基金會是由來自台灣的退休船長楊嘉善所創立，透過教會人士愛心串聯協助，外交部協助讓簽證快速通過，得以順利來台就醫。

娜絲嘉與丈夫飛了20個小時，經俄羅斯、韓國轉機後，28日抵達台灣，醫院研判應是血管阻塞嚴重造成洗腎過程手臂腫大情況，先由心臟外科醫師李志賢進行心導管手術，確認血管的確阻塞嚴重並且不只1處阻塞，處置後安排洗腎；隔日進行電腦斷層掃描確認血管狀況，再由心臟內科張建榮醫師進行1次心導管手術，完全將阻塞的血管全面打通，讓患者能無問題的進行徹底洗腎，恢復狀況非常良好。

童綜合醫院腎臟內科醫師簡孝文表示，患者血管阻塞位置在比較靠近心臟的深部位置，研判造成阻塞原因可能是原本在吉爾吉斯醫院置放的左鎖骨廔管，因為活動頻繁造成內部組織細胞不斷增生而阻塞血管，而因為在鎖骨置放洗腎廔管會容易有感染問題，因此當另外在手臂置放洗腎廔管開始洗腎時，出現手臂腫大且身體不適狀況。