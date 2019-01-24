醫病》8旬阿嬤「卡蛋」好害羞 原來是膀胱脫垂…

2019-01-24 10:44

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣1名年近80歲的陳姓阿嬤，原本個性開朗，喜歡與左鄰右舍外出旅遊，近1個月以來，不但懶得出門，且走路姿勢也怪怪的，好像下體卡著1顆「土雞蛋」，因羞於就醫，以致塞回去後，往往一用力便又掉出來，且頻率愈來愈高，令她簡直坐立難安，經家人勸說前往衛福部南投醫院就醫，終於找到答案了，原來是骨盆腔脫垂才造成膀胱掉到陰道口外，經醫師透過「陰道子宮托」治療後，膀胱脫垂情況也獲大幅改善，阿嬤也開心表示，這下過年可以好好到處遊玩了﹗

南投醫院婦產科醫師黃子菲指出，陰道、膀胱與直腸都是靠著結締組織支撐依附於骨盆腔中，只要是骨盆腔的器官往陰道外口移位，便會造成不同程度的膨出，即是醫學上所稱「骨盆器官脫垂」，一般以膀胱、小腸、直腸、子宮及陰道穹窿等5種器官最常見，初期會有漏尿、頻尿、急尿，久站下腹部悶痛、解便困難等症狀，後期便可能出現便秘、出血，甚至反覆性泌尿道感染。

以該案而言，醫師診斷後發現，阿嬤的膀胱脫垂到陰道外，肉色的圓型物體的確近似「土雞蛋」，加上不時與衣褲摩擦，才造成陰道黏膜破損、發炎，導致阿嬤因頻尿才寧願在家也不出門。

由於陳姓阿嬤年事已高，其家人不忍其動刀手術，在醫師與病人及其家屬溝通、討論後，遂採取「陰道子宮托」治療手法，讓脫垂的膀胱「歸位」，進而予以維持穩固達到改善脫垂的目的。

南投醫院院長洪弘昌進一步表示，膀胱脫垂好發於肥胖或多產婦女，尤其是胎兒體重過重，在生產時用力造成骨盆底筋膜被撐開，還有慢性咳嗽、用力解便或工作時搬重物也會加劇症狀，患者可接受手術、子宮托等治療方式，讓骨盆腔的器官復位以外，也建議女性可每日做3至4回的凱格爾運動（Kegel exercise）自發性收縮骨盆底肌肉，強化肌肉力量，預防陰道鬆弛、尿失禁等狀況發生。

除此，醫生也提醒婦女朋友，一旦察覺有類似器官脫垂問題，千萬別因發生部位較私密，便不好意思就醫，以延誤治療時機，讓小病變成大病，不容輕忽﹗

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