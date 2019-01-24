輕忽假牙清潔 阿嬤腦膿瘍引右側癱瘓

2019-01-24

記者蘇金鳳／台中報導

82歲李阿嬤因腦膿瘍引發右側癱瘓就醫。檢查後發現，竟是阿嬤輕忽了假牙清潔，且有多達15顆蛀牙未治療，才會導致細菌感染至腦部形成腦膿瘍。

烏日林新醫院神經外科主任鍾偉安表示，李阿嬤日前因突然急性發燒、右側手腳無力、站不住且無法控制小便，急診住院。腦部電腦斷層顯示，她的左腦有腫塊合併周邊水腫效應，安排核磁共振檢查發現腦部有3公分腫塊合併惡性水腫，研判可能是腦部膿瘍或惡性腫瘤引起。

李阿嬤住院後，血液檢查、腫瘤指數或發炎指數方面都正常，全身胸腹部也無腫瘤跡象，唯一徵象是當天發燒，右側手腳急遽惡化無力，先以廣效性抗生素治療一陣子，可是仍未改善右側肢體幾近癱瘓的問題。

腦部立體定位抽吸手術 找出病灶

鍾偉安決定採取「腦部立體定位抽吸手術」，這是一種屬傷口小、復原快的腦部微創手術，以利找出腦部病灶是哪一種腫瘤生成或細菌感染，後續才能有明確治療方向。

鍾偉安指出，抽吸9毫升的膿後，送至細菌培養，3天後找出是Streptococcus Constellatus鏈球菌，確診為左側腦膿瘍。此種細菌常見於頭頸部，因此安排李阿嬤接受牙醫口腔檢查後，發現細菌感染源頭來自假牙清潔習慣不佳，更有15顆齲齒未處理，才會導致細菌感染至腦部形成腦膿瘍。

李阿嬤經過2個月持續施打第四代抗生素藥物及住院復健，身體機能已經漸漸恢復，只需再服用2週抗生素藥物，以及接受拔牙治療齲齒就能痊癒，之後只要注意假牙清潔，避免再次感染即可，目前又能重拾畫筆。

鍾偉安提醒，身體任何地方的感染，都有可能感染至腦部導致腦膿瘍甚至腦膜炎，不可延誤就醫。

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