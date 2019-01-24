醫病》術後怕痛臥床不動 小心急性肺栓塞

2019-01-24 12:29

〔記者王駿杰／新竹報導〕子宮肌瘤切除手術不是大手術，但一名40歲林性女子卻在術後恢復期因急性肺栓塞住入加護病房，直到使用抗凝血劑治療，病情才趨於穩定，免於四肢及器官缺血缺氧後遺症，順利出院回家休養。

台大醫院新竹分院婦產部醫師許恒誠指出，林女因長期經血過多與嚴重經痛到醫院檢查，發現竟有直徑約10公分的子宮肌瘤，最後以手術切除。不過，林女卻在術後當晚出現心跳加速，血氧飽和度下降，透過心電圖發現是急性肺栓塞的典型變化，再緊急以肺部電腦斷層診斷，確認為急性肺動脈栓塞。

許恒誠表示，病患歷經重大手術，會有0.3 - 30%的機率發生急性肺栓塞，血栓形成有三要素，包括血液呈現高凝固狀態、血管內皮受損及血流動力減少。血栓通常發生在下肢靜脈，經血流至肺部堵塞肺血管，導致病患肺部氧氣交換功能受損，進而出現缺氧症狀，嚴重恐造成急性呼吸衰竭、休克、甚至猝死。

許恒誠指出，該病症初期的臨床表現常不具特異性，因此有「沈默殺手」的稱號。常見的症狀是呼吸急促、喘，也可能出現胸痛、咳嗽；進一步出現呼吸及心跳過快、低血氧。

許恒誠表示，肺栓塞的治療須考量病患生命狀態穩定程度及出血的風險。對生命狀態穩定的肺栓塞病患會以抗凝血劑治療為主；生命狀態不穩定的病患，則會衡量出血風險後以血栓溶解劑、或手術清除血栓；有些病患會反覆發生血栓，則可以置放下肢靜脈過濾器。

許恒誠呼籲，民眾經歷大手術後，術後因盡早下床活動，加速腸胃蠕動排氣，降低血栓形成率，這樣才能避免發生可怕的急性肺栓塞。

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