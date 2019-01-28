天天吃好料》台南透南風咖啡 與土地的美好相聚

2019-01-28 09:15

［記者劉婉君／台南報導］隱身在台南市永福路二段巷弄裡的透南風咖啡聚場，與台南市美術館2館為鄰，這棟60年歷史的老房子，原本只是透南風工作室的辦公據點，2016年暑假開始，結合DiTTo蒂頭製作所，打造成為一個融合了產業知識、社區故事、土地文化及手作好物的實體空間。

透南風工作室成員多年來深入山區及海線聚落，採訪農漁產品及小農的故事、工藝、好物等。透南風咖啡聚場的1樓，進門右手邊玻璃櫃內展售的是蒂頭製作所的手作麵包，櫃枱前陳列來自透南風工作室曾經採訪過的山區部落或農漁村的產品，還有《透南風》刊物，左手邊則是後壁菁寮等社區及創作者的工藝作品與物件，希望讓城市的人也能認識這些來自鄉間的人事物，讓同一塊土地上不同的美好在此相聚。

店內供應的飲品有來自高雄山區部落的梅果飲、南投山區或雲林等地的茶，以及咖啡等；手作餐點則有蒂頭私家自製的優格、麵包等。

透南風工作室成員盧龍君表示，以高雄山區部落生產的青梅果醬製做特調飲品，是店內的人氣商品之一，有加了氣泡水的，也有單純以果醬調製的梅果飲，因為都是取自工作室曾經採訪過單位的特色產物，稱為南風特調。

蒂頭製作所的合作夥伴平烈偉、林孟谷，從自己愛吃麵包、愛做麵包，到分享自己喜歡的東西，堅持的理念就是「做好的東西、喜歡的事。」食材挑選無添加或小農的農特產品，採用單純由小麥磨成的麵粉，做出來的麵包吃得到小麥的麥香。

店內供應的麵包每天下午3時出爐，品項不盡相同，番茄起司捲是受歡迎的口味之一，法國麵糰加入老麵，不會太乾硬也不會太軟，屬於比較有嚼勁的口感，包了起司和番茄乾，吃起來鹹香鹹香的。而土司則是將自己做的優格打進麵糰裡，使麵包更鬆軟濕，令人想一片接一片。選用的芒果乾或草莓乾等，也是台灣小農用原果烘乾做成的，無人工添加。

2樓的用餐空間則具有純樸、懷舊的氛圍，點杯特調或咖啡，再來一份蒂頭綜合麵包盤，與三五好友邊吃邊聊也好，獨自一人在此看書、發呆也罷，坐在這裡細細品嚐小農及手作者的堅持，享受午後的靜謐，感覺很療癒，用酒瓶和酒杯裝的白開水，喝起來也似乎多了一份甘醇。

透南風咖啡聚場的營業時間為每週四至週日上午11時至下午5時，有時透南風工作室成員也會到外地舉辦演唱會或活動，則會事先在臉書粉絲專頁公告訊息。

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