新一波旅遊補助出爐！ 觀光局：40小鎮優先納入

2019-01-23 21:36

〔記者蕭玗欣／台北報導〕總統蔡英文日前宣布要將暖冬方案補助延伸為常態性淡季旅遊補助。交通部觀光局今天邀集地方政府進行意見交流，已和地方達成共識，針對2019年小鎮漫遊年，將先讓獲選小鎮的計畫優先納入補助，同時輔導每個小鎮不同的在地特色文化、美食及活動，吸引更多國內外旅客到訪、鼓勵青年創業發展在地體驗、在地遊程。

觀光局長周永暉日前表示，常態性淡季旅遊補助將在1月23日邀集地方政府討論。觀光局表示，今天邀請縣市政府觀光首長，並按區域特性分上午及下午場次召開座談會，在推動2019小鎮漫遊年議題上，觀光局已遴選出30個經典小鎮、10大客庄小鎮及國際慢城，未來將讓獲選小鎮的計畫優先納入補助，同時輔導每個小鎮不同的在地特色文化、美食及活動，盼吸引國際旅客同時也能帶動地方青年創業。

觀光局表示，另為跨部會整合資源，強化宣傳行銷力道及觀光推廣深度，經濟部所屬相關單位也受邀參與討論，並針對40小鎮從中選出可合作之小鎮，輔導區域內餐飲店家，包含特色料理、環境改造、服務流程及提升英語力等，共同形塑更優質遊憩服務品質及餐飲環境。

此外，今天座談會中也就觀光法規可再鬆綁部分提出討論，例如乙種旅行社設立資本額下修至150萬元，甚至是100萬元；觀光旅館管理將由現行的國際觀光旅館及一般觀光旅館，整併為觀光旅館；星級評鑑4、5星等，必須要符合穆斯林旅遊需求等。

觀光局表示，各縣市觀光首長並就重大觀光議題，如非法旅宿稽查及裁罰、正確旅宿安全環境宣導、爭取境外包機獎勵、組團參加國際旅展及推廣活動、智慧觀光、電子票證、行動支付、縣市跨域觀光合作等，透過座談會中央與地方政府實際討論及溝通，讓觀光政策能夠更貼近市場需求，共同營造更優質安全的旅遊環境。

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