香蕉頻失竊 蕉農組巡邏隊：「捉到先給一頓粗飽」

2019-01-23 13:58

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉本季香蕉進入採收期，傳出多起竊賊入侵蕉園偷割蕉農辛苦成果，蕉農為此組成巡邏隊自力捍衛血汗成果，憤怒的農民說，「捉到竊賊一定先給他一頓粗飽，不會輕饒。」

莿桐鄉近1個月來至少發生6、7起偷割香蕉竊案，平均損失1萬元至3、4萬元，今天有多位蕉農聚集在莿桐果菜合作社談論失竊損失與防竊方法。

劉姓蕉農表示，他在每棵香蕉綁上繩子防風，每採收一弓香蕉會連同繩子一起拆下，近期卻發現繩子與香蕉不符，且出現不同採收「刀法」，仔細觀察才發現至被偷了50多香蕉，趕緊向警方報案。

王姓蕉農說，做賊一時，捉賊歸暝，為防竊賊，蕉農改變作息，加裝監視器等，卻是防不勝防，已自組巡邏隊加強巡邏，只要捉到竊賊，一定不會輕饒。

莿桐果菜合作社理事主席蘇明利表示，今年水果價格平穩，香蕉價格也很平價，產地價每公斤約24元，與往年相較不算太好，蕉農多半在最近採收上市，希望賺個過年錢。

雲林縣斗六分局副分局長李仁表示，警方已規劃加強巡邏，全力護蕉。

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