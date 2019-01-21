五萬份伴手禮提前發完 經濟效益不如預期

2019-01-21 23:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府推出的「澎湖樂遊趣、好禮大放送」活動，自去年11月5日起實施，原本預估發送至今年3月，但5萬份伴手禮卻提前至今日發完，可是令人弔詭的是未如預期帶來人潮商機，遭外界質疑當初制定政策的考量。

為促銷澎湖秋冬旅遊，去年澎湖縣政府配合世界最美麗海灣組織年會宣導，編列1500萬元，製作5萬份伴手禮盒，非澎湖籍旅客入境憑機船票、身分證就能領取，希望能帶動秋冬商機，吸引更多觀光客秋冬體驗另類澎湖之美，但立意雖良善，伴手禮發完了，卻未見加乘商機效果出現。

根據了解，包裝精美伴手禮盒，僅吸引少數觀光客，其實絕大部分受惠者，是來澎洽公、出差廠商，或是交流表演的藝術團體成員等，其中不少人都是重複領取，甚至有人領到6、7盒，但這都未違反遊戲規則，只能說是當初制定領取辦法時未明確詳列，因此引發外界質疑錢未花到刀口上。

另外，更讓澎湖人氣結的是，明明是澎湖縣政府編列預算，卻只讓外地人獨享，搭乘飛機來回時只能乾瞪眼，引發不少民怨，也是外界推測世界最美麗海灣年會，是壓倒前朝陳光復政府最後一根稻草，伴手禮也是其中一項；而原本預估應是受益者的澎湖旅遊業，也是怨聲載道，生意並未明顯好轉，街道上未見成批觀光客群，更慘的是領了伴手禮的遊客，購買意願也降低。

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