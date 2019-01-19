新北市環教中心11週年慶 舉辦互動環境教育展

2019-01-19 14:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市位於八里的永續環境教育中心今天歡慶11歲生日，即日起至2月17日，舉辦「溼地、海洋、能源、食農」規劃論壇、攝影展及主題週，每逢週六更辦理多樣親子DIY體驗活動，提供寒假期間另類的親子遊學新熱點，邀請大家一同關懷地球與自然環境。

教育局副局長黃靜怡說，新北市永續環境教育中心成立於2008年，持續推動環境教育，除了環保署環境教育推動場域認證，更榮獲內政部綠建築最高的鑽石等級認證，服務人數超過20萬人次。

今年的館慶月系列活動，透過「世代永續展新猷-環教新論壇」、「環教回首來時路-數位攝影展」、「環教主軸來接力-週週展亮點」等活動，將「環境守護」的精神深植於心，人人都能化身為世界的環境公民，為地球永續發展盡一分心力。

主辦學校、育英國小校長蔣承志說，活動由環境教育特色學校和美國小等6校及八里垃圾掩埋場共同規劃承辦，現場在正義國小管樂隊演奏的優美樂聲伴隨下，讓參與者感受淡水河左岸環境的自然生態之美，加上環境教育中心為主角的數位攝影展，作品都是新北市學生的攝影成果，融合環境教育與美感教育，展覽期間為即日起至2月17日。

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