PTT高雄板禁發特定媒體新聞 引爆鄉民反彈

2019-01-18 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕批踢踢實業坊「高雄板」板主今（18）日中午12點16分核發公告，即日起該板一律禁止張貼特定媒體新聞，能以其他媒體的同種類新聞取而代之，多數鄉民不苟同此規定，認為「不喜歡可以罵，但禁止就是開民主倒車」。

批踢踢「Kaohsiung（高雄）」板主今日發布「XX時報新聞禁發」公告，他在內容中提到，「檢視了一下這段時間新聞的噓推，發現到多數有爭議的新聞屬XX時報系列，即刻起禁發XX時報的新聞，如想發類似新聞請協尋他報雷同新聞轉發。如有違規以刪文處理。」

消息一出立刻引發大部分鄉民反彈，有鄉民認為每個人對於媒體的特定立場觀感不一，但批踢踢是台灣民主象徵之一，若在此區塊大興文字獄、箝制言論自由，簡直是民主倒退嚕，也有鄉民表示，「雖然覺得XX不好，但這樣禁應該是不太妥當」、「言論自由就是你可以講，我也可以噴你，這就是自由」、「結果沒想到反對居大多數，大家都喜歡看笑話」。

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批踢踢實業坊傳送門

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