打狗開港逾百年 台灣首任英國領事史溫侯子孫跨海尋根

2019-01-18 14:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕打狗英國領事館自19世紀落館成為英國駐臺灣第一個正式領事館後，歷經百年餘，台灣首任英國領事的後代跨海尋根，「老少史溫侯」在領事館穿越時空合影，見證祖輩來台的過去與未來。

1861年7月，首位英國駐臺灣副領事羅伯特‧史溫侯（Robert Swinhoe，又稱郇和）在臺灣府（臺南）設立第一個辦公處，1864年打狗（高雄）開港設立海關後，11月英國將駐臺灣副領事館南遷至打狗，1865年2月升格為領事館，史溫侯升任為領事，打狗領事館因此成為英國駐臺灣第一個正式領事館。

史溫侯不但是英國首任駐台領事，更是著名的生物學家，柴山知名的台灣獼猴就是透過他的協助，在國際間確認是台灣特有種；他更曾經發布了世界上最早的系統的中國鳥類名錄和台灣鳥類名錄，現在台灣記錄的鳥種中，有超過三分之一是史溫侯首先報導。

此次來台的史溫侯（Christopher Swinhoe-Standen）於是史溫侯領事的家族旁系後代子孫，對祖先與台灣的淵源及其不凡事蹟深感興趣，為尋根而去信台灣外交部，輾轉取得與高市文化局的聯繫，來打狗英國領事館參訪。

「小史溫侯」在文化局的引領下，前往登山古道上「英國領事郇和生物踏查」蠟像再現當年領事在台進行生物踏查，與獼猴及以其為名的斯文豪氏赤蛙（學名Odorrana swinhoana，史溫侯為其發現者）同樂的場景；「老少史溫侯」合影留念後，「小史溫侯」還說回國後要向91歲高齡母親分享此趣味照片，相信會成為史溫侯家族一段佳話。

文化局也安排「小史溫侯」搭乘文化遊艇的「史溫侯探險之旅」航線，體驗史溫侯領事昔日來台之路，史溫侯開心地表示，高雄港好風光，於英領館繞園後，搭乘遊艇吹海風笑談祖輩軼聞趣事，無疑是此趟高雄行最棒的享受。

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