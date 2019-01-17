真的沒PS過！雞蛋「沒蛋黃」 他經手20萬顆第一次遇到…

2019-01-17 21:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮知名的拉麵披蕯店業者「三凸」，昨天在滷雞蛋中發現一顆「無卵仁」雞蛋，整顆蛋只有蛋白，沒有蛋黃，他說，多年來經手的雞蛋估計有20萬顆，頭一次遇到無蛋黃雞蛋，不能放在拉麵中給客人吃，就自己品嘗，感覺就是「一直在吃蛋白」！

位在草屯鎮郊區的「麵五三」拉麵店，兼做披蕯和麵包，樣樣都銷路極佳，是中部地區極負盛名的美食，業者「三凸」昨天在準備晚上營業要用的滷蛋時，切開其中1顆，赫然發現它裡面「怪怪的」，仔細一看，才發現「怪」就怪在整顆蛋沒有「卵仁」，也就是沒有蛋黃，整顆蛋全部都是蛋白。

「三凸」說，自己從以前到現在，做西點、滷雞蛋，多年來經手的雞蛋有20萬顆，這是第一次與「沒蛋黃」雞蛋相遇，感覺很特別，才把這顆剖開的畸形蛋拍照留念。而它除了缺少蛋黃，外表和正常蛋一樣，感覺「一直在吃蛋白」，並沒有怪異味道。

「無卵黃蛋」的生成原因為何？據「健康猴」網站的資料顯示，沒有蛋黃是由於雞生蛋的時候，卵原細胞減數分裂形成卵細胞期間，發生分裂異常造成的，這不是疾病而僅僅是偶然的巧合，如果一個母雞經常生沒有蛋黃的雞蛋，那可能是由於母雞輸卵管狹窄或阻塞的關係，才會生出畸形蛋。

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