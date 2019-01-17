醫病》6旬婦罹胰臟癌 「起司臉」警訊救一命

2019-01-17 19:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中67歲葉姓婦人的眼睛和皮膚，去年8月開始越來越黃，尿液也變得像濃茶色，但肚子都不會痛，讓她越想越奇怪，就醫經超音波、電腦斷層等檢查，赫然發現胰臟頭竟有顆2公分腫瘤，確診罹患胰臟癌，所幸及早發現，位置也適合手術，術後狀況穩定。醫師提醒，若發現上腹部疼痛、黃疸、背痛、體重減輕，要儘速就醫釐清原因。

亞大醫院肝膽胃腸科醫師許樹湖說，這名患者因為黃疸，皮膚變黃，顏色就像起司，黃疸常見原因包括肝臟疾病、溶血性貧血和總膽管阻塞，經超音波檢查，發現總膽管阻塞，進一步安排抽血、電腦斷層、核磁共振等檢查，才發現胰臟頭有顆2公分腫瘤，確診為胰臟癌。而婦人生活作息正常，無法接受「癌中之王」怎會找上她！

亞大醫院一般外科主治醫師王銘嶼說，罹患胰臟癌危險因子包括遺傳、抽菸、喝酒、肥胖、糖尿病、慢性胰臟炎等，好發年齡則為60歲以上，男性比率比女性多1倍，目前尚無有效抗癌藥物，加上胰臟周遭血管、淋巴多，確診胰臟癌患者，僅有約2成可開刀，晚期胰臟癌平均存活時間僅約3至4個月，人人聞胰臟癌色變。

王銘嶼指出，這名患者腫瘤位於胰臟頭，造成胰管和總膽管阻塞，因而出現黃疸，才能早期發現異常，而這種無痛性黃疸通常與膽胰腫瘤有關，民眾要提高警覺。至於位於胰臟頸和胰臟尾的腫瘤，症狀通常不明顯，往往需等到上腹、背部疼痛時才察覺異狀，這時多數病人的癌細胞已轉移，治癒的機率相對較低。

王銘嶼說，胰臟位於腹腔後方，鄰近許多器官，淋巴廓清範圍廣，需透過胰十二指腸切除術，將胰頭、遠端胃、十二指腸、膽囊、總膽管、上端空腸等切除，並進行胰臟、膽管、腸胃道等3處接口重建，這名患者術中意外發現輕微血管侵犯，經心臟血管外科主任劉殷佐執行上腸繫膜靜脈重建，順利完成手術。

王銘嶼提醒，胰臟腫瘤診斷複雜，必須透過多重檢驗才能確診，建議民眾若發現上腹部疼痛、黃疸、背痛、體重半年內減少10％以上情況，要儘速就醫，才能把握治療黃金時間。

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