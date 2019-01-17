台南共好─教與學博覽會 設市政肥皂箱開講

2019-01-17 12:45

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大將於20日（週日）下午2點到6點，在台南市立文化中心廣場舉辦「一起共學、台南共好─教與學博覽會」，規劃動態表演、學習體驗攤位等近50個動靜態展示及市政肥皂箱等設計，邀請市民來體驗從共學到共好的學習課程。

台南社大主任林冠州表示，今年社大有3名學員范朝棟、黃靜敏及王若勻畢業，博覽會當天將接受市長頒發畢業證書及表揚。其中，范朝棟於96年開始來社大上課，在社大學習吉他、建築、自然生態攝影等83門課程，目前累積187個學分。

王若芸95年開始來社大上課，學習彩妝、建築、旅行寫生趴趴GO、暖暖生活手編織等80門課程，目前累積180個學分。黃靜敏97年開始來社大上課，在社大學習建築、打造台江公共建築、海洋廢棄物長期監測與紀錄等92門課程，目前累積130個學分。

范朝棟說，在台南社大多年的學習，他體認到公民社會不是靠他人就可以達成的。所以他運用在社大學習的攝影專長，協助記錄社大志工與師生公共行動的影像，並且出錢出力，協助改造法雲基金會弱勢學習大樹教室的規劃，還有環境行動小組調查龍崎珍貴生態的紅外線攝影機。

社大博覽會企劃人陳冠達表示，20日當天下午兩點開始的「教與學博覽會」，共邀請近50個班級學習攤位及動態表演節目。靜態區分為非營利組織專區，手做公益體驗區及身心靈平衡區等三大區域，非營利專區陳列龍崎自然珍貴生態展、能源轉型及性別平等議題展，搭配小型風力發電系統的組裝體驗，促進對於公投議題的了解，並設置市政肥皂箱讓公民發表對未來市政的期待。歡迎對學習有興趣的民眾參與，一起關心台南。

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