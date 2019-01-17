馬術天后葉繡華 將設馬術中心免費提攜後進

2019-01-17 07:57

〔記者張忠義／高雄報導〕曾代表台灣在國際上贏得多項馬術比賽獎牌，擁有「馬術天后」美譽的葉繡華看上南台灣溫暖的氣候條件，將於2月在高雄大社區成立台灣第一座國際馬術中心，更積極籌辦第一屆國際馬術公開賽。

42歲的葉繡華是高雄人，曾在國小期間接觸騎馬，直到大學才積極投入，22歲遠赴德國當學徒，學習教馬，25歲開始榮獲國內外各項馬術比賽冠軍，2014年勇奪亞運銅牌，2015年全運會冠軍，並在桃園及台南經營馬場，她培訓的子弟兵也屢屢在國內外比賽嶄露頭角。

葉繡華表示，高雄天氣非常適合養馬也非常適合馬術比賽及運動，2月在高雄大社區成立台灣第一座國際馬術中心，並將提攜後進，會甄選出8位學員免費培訓，代表台灣參加國內外賽事。

馬術比賽向來被人看作貴族運動，它也是奧運所有項目中，唯一使用有「生命」的載具在比賽的項目。

馬術天后葉繡華沒有雄厚資金背景，靠著自己的苦練實幹，藉由征戰國際馬術比賽獲獎無數，目前更積極將台灣馬術推向國際，葉繡華進一步指出，國際馬術用的競技馬多數由歐洲進口來台，凡進口的馬匹必須血檢符合檢疫條件，之後再搭乘大型馬匹運輸專機到台並完成報關程序，同時也會監督3個月，確保檢疫程序符合法令規定。

目前這座馬術中心正在進行細部裝修，連室內場地內的細沙都是國外進口，就是要確保讓寶貝馬匹可以在安全環境進行各項精彩的馬術比賽。

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