久等了！新市棒壘球場 可望農曆年後啟用

2019-01-16 20:32

〔記者萬于甄／台南報導〕台南新市區新和重劃區部分空間獲得市府體育處補助，規劃其中2公頃打造棒壘球場，去年6月整地動工，如今，棒壘球場逐漸完工，新市區公所正進行收尾工作，近期也將委託媒合單位認養壘球場，預計農曆過年後可開始提供在地球隊練習使用。

新市區長譚乃澄說，台南棒壘球運動風氣相當盛行，但棒壘球場地相對較少，在地方積極爭取下，以新和重劃區內2公頃的文教用地，規劃設置壘球場，歷經半年時間改造，總算完成，目前進入最後收尾階段，強化棒壘球場內的植被、紅土等軟硬體設施。

譚乃澄說，新市棒壘球場未來將委外由民間單位認養，但希望是對地方有感情、能接地氣的團隊來養護，消息一公布，約有7、8個地方單位前來詢問，顯現新市棒壘球場算是相當搶手的運動場地。

台南近年來因積極推廣棒壘球運動，讓各地國小、社區都有屬於自己的棒球隊、棒球社團，尤其，善化、新市一帶更是台南推動棒球運動重要的基地；譚乃澄也說，打造新的棒壘球場，希望能提供新市在地壘球隊可擁有好的地方打球，也成為棒壘球比賽的場地。

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