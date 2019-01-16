傳播不實訊息及錯誤報導 中天與東森各被罰20萬

2019-01-16 15:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕假新聞、不實訊息氾濫，政府祭出鐵腕！國家通訊傳播委員會（NCC）今針對中天電視所報導，立委邱議瑩旗山造勢時「大家麥離開」不實報導，以及東森電視建議豬肉腸煮熟食用或丟棄錯誤報導，各裁處20萬元罰鍰。這也是2016年通過廣電三法後，第一次適用處罰。

關於中天新聞的案件，是源於去年底高雄市長選舉造勢，立委邱議瑩擔任旗山場造勢晚會主持人，在台上以麥克風情緒激動喊「感謝大家謀（沒有）離開」，不過中天電視則報導邱是喊「大家麥（不要）離開」，即是拜託大家不要離開，引發熱烈討論。至於東森新聞的案件，則是報導豬瘟相關新聞時，在字幕上秀出「豬肉腸建議煮熟食用或丟棄」等語，備受各界關注。

NCC今召開例行委員會，會中也討論此兩案。NCC副主委翁柏宗指出，中天電視所報導內容與事實不符，觸犯衛廣法第27條第3項第4款，將開罰20萬；而東森電視則是報導不實訊息，觸犯衛廣法第27條第3項第3款，依法可罰20至200萬，但審酌東森應非故意，且後續有播出更新資訊，從輕裁罰20萬元。相關審議結果未來將作為換照或評鑑審查項目。

對於中天的報導，翁柏宗說，該新聞刻意曲解影音事實，新聞在中午左右播出，到晚間6點多新增訪問立委趙天麟的部分做平衡，但始終並未妥善更正。至於東森的部分，翁柏宗說，製播新聞前，應該查證事實，未傳播正確資訊，東森新聞台明顯失責也失專業，播出的內容可能影響民眾對防疫的認知，損害公共利益。

其餘包括中天、三立因報導社會案件涉洩漏兒少個資，遭分別裁罰3萬元及4.3萬元；東森綜合台的明星便利店因涉及商品廣告，則發函要求改進；至於在電視及廣播播出的「下一代幸福-愛家公投」相關廣告，則將函請相關公會或學會轉知業者，廣告內容應尊重多元文化。

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