150公分總機「葉姐」榮退 「岡山農工，您好！」成絕響

2019-01-16 15:10

〔記者蘇福男／高雄報導〕「岡山農工，您好！」在岡山農工擔任總機超過26年，學生暱稱「葉姐」的吳葉，今天（16日）放下第一線服務話筒正式榮退，「岡山農工，您好！」的問候語也成為絕響！

65歲的吳葉，身高不到150公分，聲音親切溫暖、笑容可掬，小時因家境貧困，有一次生病沒錢就醫，結果右腳竟然彎曲，從此成為身障人士，她原來從事裁縫工作，26年前因身障人員任用轉行擔任岡山農工總機迄今，前後歷經5任校長，對學校每位老師、行政人員和校園一草一木如數家珍。

早期岡山農工總機沒有語音轉接，每一通打來學校的電話，都由吳葉親手接起，「岡山農工，您好！」她先親切問候再手動轉接，有時接到口氣不佳的來電，或來電者不知負責業務窗口，吳葉都能以親切與委婉的口氣應對，迅速轉接與解決問題。

曾有不少家長被她親切聲音吸引，跑到學校總務處要來看她，也有民眾打電話到學校找人，雖行動不便，吳葉仍熱心到處協尋，民眾最後還買水果專程前來答謝，除了總機工作，吳葉平時也負責電梯卡借用等庶務工作，與同學感情融洽，同學們暱稱她為「葉姐」。

擔任26年的總機，前後歷經5任校長，都說她的「岡山農工，您好！」已是學校第一線的金字招牌，吳葉曾獲縣長楊秋興「模範工友」的表揚，校長邱明輝任內，也曾頒「功在岡農」的奬盃表揚她，並在朝會上以她為模範勉勵學生：「成功很簡單，就是做好自己的事情！」令她十分感動。

吳葉退休的第一件事，在岡山農工現、前任校長張福祥、羅金盛陪同下，前往高市教育局向局長吳榕峯辭行，吳葉說，吳局長從時任省教育廳三科科長至今，每次只要有到岡山農工，必定前往探視她，同時關心她的工作狀況，兩人因此成為好朋友。

吳榕峯表示，吳葉擔任總機態度和藹可親，尤其親切溫暖的接待語，令他印象深刻；第一次洽公前往探視，才發現她身高不高，雖然工作忙碌，仍保持著柔美聲音與和藹笑容，堪稱是為民服務的最佳標竿。

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