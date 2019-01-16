《英雄聯盟》人氣雪崩？ LMS開幕戰僅售41張票

2019-01-16 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕《英雄聯盟》2019 LMS春季賽將於本週四（17日）開幕，但售票情形卻慘不忍睹，截自14日，開幕戰包含VIP席在內僅售出41張門票，隔天更為悽慘，賽區6連霸的閃電狼春季賽首戰門票僅售出12張票。

由於連幾年世界賽表現不佳、人氣選手出走，加上手遊的競爭，台灣《英雄聯盟》的熱度不如以往，本週四（17日）開幕的2019 LMS春季賽票房低迷，開幕賽兩支入圍S8全球總決賽的G-Rex、MAD，將對上周杰倫旗下的J Team及老牌隊伍AHQ，不過比賽場地Garena電競館的130個座位，截自14日止包含VIP席在內僅售出41張門票。

開幕戰隔天售票情形更為慘淡，賽區6連霸的閃電狼經歷人員大幅變動，全新的閃電狼在2019 LMS春季賽首秀，在14日時僅售出12張，令全新一季的LMS還未開賽，票房就蒙上一層陰影。

有媒體直言，在電競賽事如火如荼的年代，台灣《英雄聯盟》電競的衰退，在其他賽區是難以想像，就連《英雄聯盟》剛起步的外卡賽區，日本LJL聯賽在19日開幕戰，其票價為LMS5.5倍，但220個座位早就全部完售。

許多網友認為：「宣傳行銷太差，學生都放假了竟然還賣不出」、「電競末年」、「41張已經很給面子了，請知足」。

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